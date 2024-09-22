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تنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.69% للإعلام

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:20 م
تنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.69% للإعلام تنسيق الأزهر
كنب لؤى على - تصوير أسامة طلعت

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أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عدد من الكليات لهذا العام تمريض بنات القاهرة 88.92%، تمريض بنات دمياط 88.31%، تمريض أسيوط 87.85%، التربية بنين القاهرة تخصص عام علمى 50.77، أدبى 50.32 %، تربية بنات القاهرة تخصص عام علمى 74%، أدبي 69.21% ، كلية علوم بنين القاهرة 79.38% ، علوم بنات القاهرة 68.46% ، تجارة القاهرة بنين 74% للعلمى و 68.10 للابي، وشعبة تجارة انجليزي 72.62 علمي ، 53.65 % أدبي.


كلية الزراعة بنين القاهرة 73.54، زراعة اسيوط 70.15% ، كلية الاعلام بنين القاهرة علمى 69.69% ، أدبي 69.84%.

مرحلة تعديل الترشيح والذين تخلفوا عن التنسيق في مرحلتيه الاولي والثانية سيبدأ من غدا الاثنين 23 سبتمبر وحتي الاربعاء 25 سبتمبر.

تنسيق جامعة الازهر
تنسيق جامعة الازهر

 

جانب من الاعلان عن تنسيق الازهر
جانب من الاعلان عن تنسيق الازهر

 

دكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر
دكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر

 

دكتور سلامة داود
دكتور سلامة داود

 

رئيس جامعة الازهر يعلن نتيجة التنسيق
رئيس جامعة الازهر يعلن نتيجة التنسيق

 

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر

 

مؤتمر الاعلان عن تنسيق الأزهر
مؤتمر الاعلان عن تنسيق الأزهر

 







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