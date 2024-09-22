اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. استعدادات مكثفة لمؤتمر إعلان النتيجة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:52 م
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. استعدادات مكثفة لمؤتمر إعلان النتيجة جامعة الأزهر ومؤتمر إعلان النتيجة
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت جامعة الأزهر كل الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بـ مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 ، والترشيح لكليات جامعة الأزهر.

ينشر" اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى، حيث من المقرر أن تتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 على الموقع بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى المقرر انطلاقه بعد قليل لإعلان النتيجة، ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 ، والثانوية الأزهرية من خلال الرابط التالى: https://tansik.digital.gov.eg/application/

وتعقد جامعة الأزهر اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسى 2024-2025، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

3ea60510-2f6a-48bf-8e9e-bca22939223d
استعدادات مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

 

33f6cd16-a567-4df4-b819-d606abf0d16d
تجهيزات مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

 

6188cf70-b1ad-43b0-b61a-b9d87fcf0b59
انتهاء استعدادات مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

 

وكان قد انتهت يوم الاثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.


وكان قد بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 12 من سبتمبر 2024م، قبل ان يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام (2023م) بداية من يوم قبل الاثتين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.







نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الازهر 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الازهر

تنسيق الثانويه الازهريه 2024

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

نتيجة التنسيق للثانوية الأزهرية

نتيجة تنسيق الازهر

نتيجة تنسيق الأزهر

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2024 اليوم السابع

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

موعد نتيجة تنسيق الازهر

تنسيق الازهر 2024

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

بوابه الازهر الالكترونيه

تنسيق الثانويه الازهريه

نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه

تنسيق الثانوية الازهرية 2024

بوابة الازهر

نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2024

الأزهر الشريف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة