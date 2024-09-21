وزير التعليم يتابع أول يوم دراسة بمحافظة سوهاج ويحضر طابور الصباح

كتب محمود طه حسين

تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أول يوم من بدء العام الدراسي الجديد بمحافظة سوهاج حيث بدأت زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة سوهاج ويستهل الزيارة بحضور طابور الصباح بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات.

ويشهد بداية العام الدراسي الجديد جولات ميدانية من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف وقيادات المديريات التعليمية والإدارات ومديرى المدارس في للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد فى أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024.2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 106 +97 = 203 أيام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.