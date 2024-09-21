اليوم السابع
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عام دراسى جديد.. المدارس تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:43 ص
عام دراسى جديد.. المدارس تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسة التلاميذ
كتب ـ محمود طه حسين ـ تصوير دينا رومية

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شهدت المدارس صباح اليوم السبت، استقبال التلاميذ فى رياض الأطفال والصفوف الأولى وبعض طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد، حيث تم تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب من فرش الفصول وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة، كما شهدت المدارس تنظيم مراسم طابور الصباح بتحية العلم والنشيد الوطنى .

ويشهد بداية العام الدراسي الجديد جولات ميدانية من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف وقيادات المديريات التعليمية والإدارات ومديرى المدارس، للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد فى أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024.2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 106 +97 = 203 أيام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.

 







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