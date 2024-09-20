اليوم السابع
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وزارة التعليم للموجهين: متابعة شرح المعلم والتقييم الأسبوعى بالعام الجديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:42 م
وزارة التعليم للموجهين: متابعة شرح المعلم والتقييم الأسبوعى بالعام الجديد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجيهات مهمة للموجهين استعدادا للعام الدراسى الجديد، مؤكدة على الالتزام بخطة الزيارات والتواجد بالمدرسة من بداية اليوم ( حضور طابور الصباح) وقضاء أوقات الزيارة الفنية داخل الصفوف الدراسية على ألا تقل عن زيارتين فنيتين للمعلمين مختلفين، متابعة التحضير المعلم الخطة تنفيذ الدرس.

ونبهت وزارة التربية والتعليم برصد ما قام به المعلم من متابعة الأداءات الصفية والأداءات المنزلية والتقييم الأسبوعى، ومتابعة شرح المعلم داخل الصف الدراسى وما يستخدم من استراتيجيات تدريس متنوعة، وملاحظة قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ومتابعة مدى قدرة المعلم على استثارة قدرات الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى العملية التعليمية، وملاحظة قدرة المعلم على إدارة وقت الحصة ومهارته فى إشراك جميع الطلاب.

كما وجهت وزارة التعليم، بملاحظة النواحى الإبداعية فى التعامل الصفى سواء فى عملية التدريس أو فى التواصل مع الطلاب، وإضفاء روح المتعة على عمليتى التعليم والتعلم، وتدوين نتائج الزيارة فى سجل زيارات التوجيه الفنى تفصيلاً، وتوجيه المعلمين وإعطاء النصائح المهنية بأساليب إيجابية وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد، والأخذ فى الاعتبار نتائج الزيارات عند تحديد تقديرات الكفاءة المهنية فى تقارير الأداء للمعلم.

وأكدت الوزارة، على متابعة استخدام المعامل فى إجراء التجارب العملية ( بالنسبة لمادة العلوم ) واستخدام الوسائل والأدوات التكنولوجية فى التدريس وذلك لاستثمار البنية التكنولوجية فى زيادة كفاءة العملية التعليمية، وتفعيل المكاتب الفنية باعتبارها آلية فعالة ومهمة للتنمية المهنية المستدامة.

 







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