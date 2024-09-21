انطلاق طابور الصباح داخل مدارس الجيزة فى أول أيام العام الدراسى الجديد

كتبت - مرام محمد

انطلق طابور الصباح بساحة مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك في أول أيام انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

واستقبلت مدارس المحافظة، صباح اليوم السبت، الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد، إذ شهدت حضورًا مرتفعًا لتلاميذ رياض الأطفال (KG1) والصف الأول الابتدائي، وذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الخاص بمواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بأول أسبوع دراسة.

وحرص التلاميذ على ارتداء الزى المدرسى، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لأداء مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، إذ رددوا النشيد الوطنى وأدّوا تحية العلم، استعدادًا لدخول الصفوف الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة تبدأ اليوم السبت فى عدد من المحافظات والمدارس، حسب خطة كل إدارة تعليمية فى خفض الكثافة الطلابية، مشيرة إلى أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى.

وأوضحت أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب وتفعيل الإشراف اليومى ومتابعة دخول وخروج الطلاب من المدارس، مع التأكيد على رفع علم مصر فى طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم ضمن مراسم طابور الصباح بالمدارس، مع تقديم كل ما من شأنه جذب الطلاب للحضور بالمدارس.