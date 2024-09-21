وزير التعليم يشهد انطلاق العام الدراسى الجديد من سوهاج اليوم.. تفاصيل

سوهاج - محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم السبت، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى سوهاج التعليمية أخميم التعليمية، وذلك بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، والذي كلفه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمرافقة الوزير نظرًا لارتباطه باجتماع هام مع وزير النقل.

يبدأ الوزير جولته في تمام الساعة السابعة صباحًا قادمًا من محافظة أسيوط، حيث يستهلها بتفقد مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية بحي غرب.

كما يستكمل الوزير جولته بتفقد مدرسة باحثة البادية الابتدائية، ومدرسة الإعدادية الحديثة للبنات بحي شرق، بالإضافة إلى مدرسة ناصر الابتدائية الجديدة في مدينة ناصر، جميعها تتبع إدارة سوهاج التعليمية.

عقب انتهاء جولته بمدارس إدارة سوهاج التعليمية، سيقوم الوزير والوفد المرافق له بتفقد مدارس عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، والفتح الابتدائية، وقدري المشنب الثانوية للبنات، وأخميم الإعدادية الجديدة للبنات، وأخميم الإعدادية القديمة للبنين، وهذه المدارس جميعها تتبع إدارة أخميم التعليمية شرق سوهاج.

تُعتبر هذه الزيارة مهمة للغاية، حيث تسلط الضوء على جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية كما تتيح الفرصة للتواصل المباشر مع المعلمين والطلاب، مما يعكس حرص الوزارة على دعم العملية التعليمية في المناطق المختلفة وتذليل العقبات التي قد تواجهها.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الدولة الشاملة في تطوير التعليم، والتي تشمل بناء مدارس جديدة، تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين لضمان توفير تعليم جيد لجميع الطلاب، كما تؤكد الدولة التزامها بتحقيق العدالة التعليمية، خاصة في المناطق النائية، لضمان حصول جميع الطلاب على الفرص التعليمية المتكافئة.