نصائح للنزول السريع الآمن في الوزن

كتبت مروة محمود الياس

الوزن الزائد مشكلة كبيرة، ويسعى البعض لإنقاص الوزن بشكل سريع ومتتالي وغير جيد أو مدروس ما يجعل الإنسان عرضة للكثير من المشكلات الصحية، مثل نزول المناعة والضعف العام في الجسم، وسوء التغذية، وظهور الاسترتش ماركس، والكثير من المشكلات الصحية الأخرى.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديكال نيوز توداي الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك نصائح مهمة وضرورية لإنقاص الوزن بشكل سريع نسبيا ولكنه آمن على الجانب الآخر ومن بين هذه النصائح:

لابد أن تكون اختياراتك للطعام مدروسة ومحسوبة وليست عشوائية يجب أن تكون الأطعمة تشبعك لفترة طويلة وبها كل العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة.

كلما تناولت طعامك ببطء وبراحة وهدوء كلما كان إنقاص الوزن فعال وسريع ولكنه ليس بخطير

تناول طعامك بهدوء وببطء يعطيك دلالات على الشبع داخل أعصابك ودماغك ولذلك عليك أن تلتزم بهذا الأسلوب في تناول الطعام

تجنب المشتتات أثناء تناولك لوجبتك مثل التلفزيون والموبايل والكمبيوتر لأنها تزيد وزنك لا تنقصه

النشاط البدني المستمر من خلال ممارسة الرياضة يعزز من صحتك العامة ويحد من الزيادة في الوزن بل ويقلل الوزن بنسبة عالية وسريعه

يمكنك اللجوء للصيام المتقطع أفضل الأنظمة التي تساعد على إنقاص الوزن بفاعلية وسرعة شديدة وتعزز من الصحة العامة

يمكنك إستخدام الأجهزة التي تساعدك على حساب الدهون والعضلات وسرعه نزولك في الوزن لأنها تعزز من قدرتك على إكمال خطتك لإنقاص وزنك

تتبع سعراتك الحرارية ولا تهمل تتبعها لأنها تعزز القدرة على إنقاص الوزن بفاعليه وأمان وبشكل آمن

قلل من الكربوهيدرات بطريقة صحية وآمنه لتخفيف الوزن ولا تقطعها مرة واحدة واستشر طبيبك المختص وتابع معه لضمان نظام غذائي صحي لا يهدف لانقاص الوزن دون خطة ووعى

إتباع أنظمة منخفضة السعرات الحرارية يعزز وبشدة من إنقاص الوزن بفاعلية دون أضرار