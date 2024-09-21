ما مميزات لحم السمان؟.. منخفض الكولسترول

كتبت أسماء نصار

السمان طائر صغير الحجم، لكنه يحمل فوائد غذائية كبيرة، فهو لا يعد مجرد وجبة شهية، بل هو أحد المصادر الهامة للبروتين والفيتامينات والمعادن عن طريق إنتاج اللحم والبيض، و يمكن أن يساهم بدور كبير في الحد من أزمة اللحوم عند الاهتمام بنشر تربيته ورعايته لدي المزارع الصغير ، خاصة أن لحم السمان لذيذ وخالي من الكوليسترول وذو شهية جيدة واحتياجاته الغذائية قليلة، وتربيته تحتاج إلي مساحات صغيرة في تربيته.

وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات لحم طائر السمان :

1- يحتوي اللحم من الدهن غير مرتفع وبالتالي يكون منخفضاَ في الكوليسترول حيث إرتفاع نسبة الكوليسترول تسبب أمراض القلب.

2- يمتاز لحم السمان بالنعومة حيث أن نسيج العضلات يعتبر من النوع الناعم حيث لاتوجد ألياف في نسيج اللحم مما يجعله سهل المضغ والاستساغة.

3- يمتاز لحم السمان بالصفة المرمرية (توزع حبيبات الدهن الضئيلة الموجودة بين الياف نسيج اللحم ) مما يجعل لحم السمان ذا طعم جيد.

4- لحم السمان يفضله الأطفال ويطهى بطرق عديدة مما يجعله صنفاً جيداً للأكل.

5- نتيجة لاستئناس طائر السمان أصبحت عضلات الجسم بها طراوة ونعومة مما يجعل اللحم ذا طعم ومذاق خاص مميز .

