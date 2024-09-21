أهلًا بالخريف.. عزز مناعتك بهذه الأطعمة والمشروبات للوقاية من العدوى

كتبت مروة هريدى

مع بداية فصل الخريف، يجلب معه مجموعة من التحديات الصحية خاصة بسبب تقلبات الطقس، ويمكن لتضمين بعض الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي خلال هذه الفترة أن تساعد في تعزيز المناعة لمقاومة الإصابة بأي عدوى أو أمراض موسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا ومشاكل المعدة وغيرها، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. المكونات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي خلال فصل الخريف وتقلبات الطقس

الأطعمة الدافئة

لدعم الهضم الصحى، يوصي بتناول الأطعمة الدافئة المطبوخة جيدًا بدلاً من الوجبات النيئة أو الباردة.

الشوربة

احرص على تناول شوربة الخضار المغذية التي يسهل هضمها، وأضف إليها التوابل الدافئة مثل الزنجبيل والكركم والكمون لتعزيز النكهة ودعم الهضم.

التوابل للهضم

إن إضافة التوابل إلى وجباتك لا يضيف نكهة فحسب، بل يساعد أيضًا على الهضم ويعزز المناعة.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه الدافئة، ويساعد في مكافحة نزلات البرد والعدوى الموسمية كما يعزز الهضم الصحى، ويمكنك تناوله مباشرة أو إضافته إلى الأطعمة لتعزيز النكهة.

الكركم

يمكن إضافة هذه التوابل القوية المضادة للالتهابات إلى أطباق مختلفة وهي معروفة بخصائصها المعززة للمناعة.

الكمون والكزبرة

تساعد هذه التوابل على تحفيز الهضم ويمكن إضافتها إلى الشوربة والأطباق الأخرى لتعزيز المناعة.

الفواكه والخضروات

تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة ضرورية لتوفير الفيتامينات والمعادن، اختر الخضروات الموسمية التي يمكن طهيها وهضمها بسهولة، وتجنب السلطات النيئة، لأنها قد تؤدي إلى الانتفاخ، واختر الفواكه الدافئة والحلوة وسهلة الهضم مثل التفاح والكمثرى والفواكه المطبوخة، كما يجب تناول الحمضيات باعتدال، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحموضة.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والكينوا هذه الحبوب مغذية ويمكن تحضيرها بطرق مختلف سواء فى السلطات أو الأطباق المطبوخة، وأيضًا الأرز البني غني بالألياف، ويسهل هضمه.

البقوليات

تعتبر البقوليات مصدرًا رائعًا للبروتين وتساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع، مثل العدس فهو سهل الهضم وغنى بالعناصر الغذائية، وكذلك الحمص والفاصوليا الحمراء يمكن تضمينها في الأطباق المطبوخة مما يوفر البروتين والألياف.

الدهون الصحية

يمكن أن تساعد إضافة الدهون الصحية إلى النظام الغذائي في الحفاظ على الدفء والتوازن، مثل السمن فهى عنصر أساسي في الطبخ، ومعروفة بخصائصها الهضمية.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الكتان توفر الأحماض الدهنية الأساسية ويمكن تناولها باعتدال كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى الوجبات.

شاي الأعشاب

يعد البقاء رطبًا أمرًا بالغ الأهمية، ولكن اختر شاي الأعشاب بدلاً من المشروبات الباردة، مثل شاي الزنجبيل الدافئ الذى يساعدك على الهضم والوقاية من نزلات البرد.

فيما يلى.. تجنب بعض الأطعمة، مثل:

الأطعمة الباردة والنيئة، حيث يمكن للخضروات النيئة والسلطات والمشروبات المثلجة أن تثبط عملية الهضم وتسبب الانزعاج والانتفاخ، وكذلك الأطعمة الثقيلة والدهنية، مثل الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، والتي يمكن أن تؤدي إلى الخمول ومشاكل الجهاز الهضمي.

تجنب تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والمخللات، مع مراعاة أن الاعتدال في كل شيء هو المفتاح.