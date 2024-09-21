توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ أولى ابتدائى بالجيزة فى أول أيام الدراسة

كتبت - مرام محمد

رصد "اليوم السابع" بدء تسليم الكتب لتلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية في محافظة الجيزة، وذلك في أول يوم دراسة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة تبدأ السبت فى عدد من المحافظات والمدارس حسب خطة كل إدارة تعليمية فى خفض الكثافة الطلابية، مشيرة إلى أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى.

ورفعت الإدارات التعليمية حالة الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، إذ عملت على فرش الفصول وتنظيفها وتزيينها وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة، بالإضافة إلى تغيير وتجديد علم مصر ورفعه فى أفنية المدارس.



الكتب المدراسية



تحضير الكتب المدرسية لتلاميذ أولى ابتدائى فى أول أيام العام الدراسى الجديد