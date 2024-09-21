اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 08:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ أولى ابتدائى بالجيزة فى أول أيام الدراسة

السبت، 21 سبتمبر 2024 08:20 ص
توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ أولى ابتدائى بالجيزة فى أول أيام الدراسة توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ أولى ابتدائى
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" بدء تسليم الكتب لتلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية في محافظة الجيزة، وذلك في أول يوم دراسة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة تبدأ السبت فى عدد من المحافظات والمدارس حسب خطة كل إدارة تعليمية فى خفض الكثافة الطلابية، مشيرة إلى أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى.

ورفعت الإدارات التعليمية حالة الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، إذ عملت على فرش الفصول وتنظيفها وتزيينها وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة، بالإضافة إلى تغيير وتجديد علم مصر ورفعه فى أفنية المدارس.

الكتب المدراسية
الكتب المدراسية

 

تحضير الكتب المدرسية لتلاميذ أولى ابتدائى فى أول أيام العام الدراسى الجديد
تحضير الكتب المدرسية لتلاميذ أولى ابتدائى فى أول أيام العام الدراسى الجديد
توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ أولى ابتدائى
توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ أولى ابتدائى

 







عودة المدارس

العام الدراسي الجديد

توافد الطلاب على المدارس

مدارس الجيزة

عودة الدراسة

الجيزة

التعليم

المدارس

اول أيام الدراسة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة