10 أكلات يجب تناولها فى الشتاء للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا

كتبت أسماء نصار

تزداد في فصل الشتاء مشكلات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وانسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، ولكن هناك عدد من المشروبات والأطعمة والتي يساعد تناولها فى تعزيز جهاز المناعة، وذلك بالإضافة إلى عادات يومية تفيد بشكل كبير ومن بينها ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافى واستثمار القوة العلاجية للطعام والتغذية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح الغذائية لفصل الشتاء من معهد تكنولوجيا الأغذية:

1- الإكثار من شرب المياه: تناولها يعمل على ترطيب الجسم ويقلل فرص الإصابة أو التعرض لنقص العناصر الغذائية.

2- تناول الأسماك الدهنية: مثل السلمون وغيرها الذى يعد أمر هام جداً باعتباره مصدر أساسى للحصول على أحماض أوميجا 3 والتي تعزز منظومة المناعة وتقوى جدران الأوعية الدموية وتحمى الجهاز التنفسى من الالتهابات.

3- تناول المكسرات: عين الجمل وبذور الكتان والفاصوليا والشيا، لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.

4- تناول الخضروات مثل الجزر والبطاطس التي تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ وهى كذلك غنية بالكربوهيدرات.

5- تناول الحمضيات: مثل البرتقال واليوسفى فلها تأثير ايجابى في الحفاظ على صحة الجلد ، كما أن الحمضيات غنية بالألياف والفلافونويد وفيتامين أ و سى التي تضمن الحفاظ على المناعة وتحافظ على صحة الجلد.

6- تناول الشوربة: تساعد على التدفئة في الشتاء بالإضافة إلى فائدتها الغذائية لصحة الجسم.

7- تناول الزبادى : يعد مصدراً ممتازاً للبروبيوتيك وهى بكتيريا صحية تعزز ميكروبيوم الأمعاء مما ينعكس على صحة الجهاز المناعى ولكن تجنب تقديم الزبادى بارداً لأن ذلك قد يساعد في الإصابة بنزلات البرد ومن ثم السعال.

8- تناول التوت والفراولة: فهما غنيان بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

9- شرب الزنجبيل: فهو بخصائصه المضادة للإلتهابات ومضادات الأكسدة يجعله خياراً ممتازاً لتعزيز الجهاز المناعى كما يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب في الجسم كذلك يمكنك صنع شاى الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن.

10- الثوم والبصل: يحتويان على المركبات المضادة للميكروبات ويساهمان في تخفيف أعراض الإنفلونزا وتجنب الإصابة لها مجدداً.