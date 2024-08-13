حيل طبيعية قوية مضادة للفطريات تساعد على منع العدوى

كتبت فاطمة ياسر

تقلبات الطقس قد تكون أحد أسباب الإصابة بالعدوى، ومنها العين إلى عدوى الحلق وحساسية الجلد، حيث يصاب الناس بالمرض في كل مكان، وفقًا لموقع hindustantimes، من الضروري استخدام النوع المناسب من الأعشاب، حيث يمكننا مكافحة العدوى الفطرية، حيث توفر بعض المواد الواقية النباتية، التي غالبًا ما تكون مخفية في الغموض، خصائص قوية مضادة للفطريات وهي نعمة لأولئك الذين يسعون إلى بدائل للطب التقليدي، وفيما يلي الأعشاب التي يجب أن نعرفها ونستخدمها في معالجة العدوى الفطرية.

-بذور اليانسون

تنبعث من بذور اليانسون رائحة رائعة، حيث تحتوي على الثيمول والأنيثول، وهما من المواد المضادة للفطريات القوية، كما تساعد في الحد من نمو الفطريات في البيئات الزراعية، مما يشير إلى إمكاناتها الأوسع في مجال صحة الإنسان.

-زيت الشاي

زيت الشاي معروف على نطاق واسع بتأثيراته المضادة للفطريات.

-الثوم

الثوم يعتبر عامل مضاد للفطريات قوي، يمكنك تناولهه لتطهير الجسم، أو خلطه مع أي زيت ووضعة علي المنطقة المصابة بالالتهابات.

- الزبادي

يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز التوازن الصحي للميكروبات على الجلد.

- خل التفاح

يعتبر علاجا متعدد الاستخدامات يمكنه تنظيم درجة حموضة الجلد ويحد من التعرض للإصابة بأي مشكلة للفطريات.