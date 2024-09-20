أطعمه ومشروبات لعلاج فقدان الشهية.. هتفتح نفسك

كتبت مروة محمود الياس

فقدان الشهية خاصة المرضي منه يجب الكشف عن أسبابه، فهو أمر غير جيد للصحة والوزن، والمناعة أيضا، وفقا لتقرير نشر في موقع onco فإن فقدان الشهية لها الكثير من الأعراض والتي من بينها:

أن يعاني المريض من الجوع دون الرغبة في تناول الطعام

عدم القدرة على إكمال طعامه رغم شعوره بالجوع

او عدم الشعور بالجوع من الأساس

عدم القدرة على تناول الطعام بأريحية

لفقدان الشهية الكثير من الأسباب قد تكون أسباب مرضية مثل الإمساك الشديد أو اضطرابات هضمية ما أو مشكلات تتعلق بالغدد وكلها أسباب تتطلب رؤية المختص.

مشروبات ومأكولات تساعد على التخلص من فقدان الشهية:



القليل من المكرونة بالجبن تعزز من عوامل الشهية وتساعد على الشعور بالجوع

كل أنواع الشوربات الدسمة تعزز من الشعور بالجوع

على الرغم من أن البيض نوع من البروتين إلا أنك يمكن أن تنظم هضمك من خلاله وتشعر بالجوع بعدها

البطاطس المهروسة خيار صحي وسليم

المشروبات والعصائر الصحية وليست المحلاة مهمة للغاية لمن يعاني من فقدان الشهية لأنها تعزز بالٱمداد بالفيتامينات والعناصر دون مشكلات





الآيس كريم من الخيارات الصحية والجيدة التي تفتح الشهية أيضا

الزبادي اليوناني الغني بالبروتين أيضا من الخيارات الجيده لفتح الشهيه

الحليب الساده أو الحليب بالكاكاو من المشروبات الصحية التي تساعد على فتح الشهية

عصائر الفواكه الصحية بأنواعها المختلفه دون إضافة السكر

ولابد من الكشف عن سبب اضطراب الشهية خاصة إذا ارتبط بمشكلات نفسية أو اضطرابات نفسية أو اضطرابات مرضية من خلال الطبيب المختص لحل المشكلة بشكل عاجل.