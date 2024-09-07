فقدان الشهية العصبى.. اضطراب قد يصيبك بسبب الهوس بالرجيم

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن تناول الطعام الصحى واتباع رجيم لإنقاص الوزن يعد خيارًا جيدًا، إلا أنه عندما يبدأ الفرد الهوس به إلى الحد الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحته العامة قد يتحول الأمر إلى اضطراب يسمى بـ "فقدان الشهية العصبي"، فى هذا التقرير نتعرف على عوامل تزيد خطر الإصابة بفقدان الشهية العصبي وأعراضه وطرق التعامل معه.

ما هو فقدان الشهية العصبى؟

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن فقدان الشهية العصبى هو اضطراب ينتج عن صورة ذهنية مشوهة في دماغ الشخص المصاب به أنه يعانى من السمنة، فيتوقف عن تناول الطعام أو يتناول كمية قليلة من الطعام، ويتناول الملينات ومدرات البول حتى يفقد الوزن بعد ما تناوله من أكل، مضيفاً أن هذا الاضطراب شائع بشكل أكبر لدى الفتيات.



وعلى الرغم من أن تناول الطعام المغذي يعد خيارًا جيدًا، إلا أنه عندما يبدأ الفرد الهوس به إلى الحد الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحته العامة، يُعرف ذلك باسم "الهوس الغذائي".

عوامل خطر الهوس الغذائي

وبحسب موقع "تايمز ناو"، فإنه يمكن لأي شخص أن يصاب بهذا الاضطراب الغذائي، ومع ذلك هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.



العوامل البيولوجية



وجود قريب مصاب باضطراب في الأكل، أو تاريخ من اتباع الحميات الغذائية أو مرض السكري من النوع الأول.



العوامل النفسية



فكرة الكمال، أو عدم الرضا عن جسدك أو تاريخ من القلق.

العوامل الاجتماعية/الثقافية



التعرض للتنمر أو المضايقات بشأن وزنك أو الاقتناع بفكرة الجسد "المثالي".

أعراض فقدان الشهية للطعام

إليك بعض أعراض فقدان الشهية للطعام، وفقًا لموقع WebMD

-القلق بشأن جودة الطعام:



يمكن أن تؤدي المستويات العالية من القلق بشأن جودة ومصدر الأطعمة التي تتناولها إلى القلق.

-الخوف من المرض:



أنت قلق بشأن مدى "نظافة" الطعام أو ما إذا كان "سيئًا" لصحتك.

-إظهار علامات جسدية لسوء التغذية:



عندما تحد من تنوع الأطعمة التي تتناولها، فقد لا تحصل على كل التغذية التي تحتاجها، وقد تفقد الوزن نتيجة لذلك.

-الانغماس في أبحاث الطعام:



قد يقضي الأشخاص المصابون بفقدان الشهية للطعام ساعات في التفكير في الطعام والتخطيط للوجبات.

-رفض تناول مجموعة واسعة من الأطعمة:



قد يقرر الأشخاص المصابون بفقدان الشهية للطعام إسقاط فئات كاملة من الأطعمة من نظامهم الغذائي.



على سبيل المثال، قد تتوقف عن تناول الحبوب أو أي أطعمة تحتوي على مواد حافظة أو جلوتين أو سكر.

-الخوف من فقدان السيطرة:



تشعر أنك تفعل الشيء الصحيح بتناول الطعام الصحي ولكن قد تخشى أيضًا أن يكون تناول وجبة واحدة لم تحضرها بنفسك كارثيًا.

شديد الانتقاد لاختيارات أصدقائك في الطعام

تجنب الخروج لتناول الطعام أو تجنب تناول الطعام الذي أعده الآخرون خوفًا من أن الأطعمة التي لم تحضرها بنفسك لن تلبي معاييرك.

طرق التغلب على فقدان الشهية العصبى

على الرغم من أن التغلب على فقدان الشهية العصبى قد يكون صعبًا، إلا أنه لا يزال بإمكانك اتخاذ خطوات يمكن أن تساعدك في إدارته.

التعرف على المشكلة

إن الاعتراف بأنك تعاني من فقدان الشهية العصبى هو الخطوة الأولى. افهم أن التركيز الشديد على "الأكل النظيف" يمكن أن يكون غير صحي ويؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

اطلب المساعدة الطبية

يمكن أن توفر لك استشارة الطبيب، وخاصة المتخصص في اضطرابات الأكل، إرشادات، حيث يمكن أن يساعدك خبراء التغذية في تطوير خطط تناول الطعام المتوازنة دون قواعد صارمة.

تحدي قواعد الطعام

ابدأ في التشكيك في القواعد التي لديك بشأن الطعام. ابدأ تدريجيًا في تناول الأطعمة التي صنفتها على أنها "سيئة" لإعادة بناء علاقة صحية ومرنة مع الأكل.

الأكل الواعي

ركز على الأكل بوعي بدلاً من الهوس بالمحتوى الغذائي، استمتع بالنكهات والملمس وأعد الاتصال بإشارات الجوع الطبيعية لجسمك.

غيّر منظورك الغذائي

حوّل تركيزك من الأكل بشكل مثالي وصحى إلى الأكل من أجل الصحة العامة.