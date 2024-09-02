محافظ القاهرة يتفقد شارع أحمد زكي في دار السلام والبساتين

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بشارع أحمد زكى .

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير بالشارع الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين تشمل رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير ، مشيرًا إلى وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطىء بالشارع بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، كما تم رفع السيارات المتهالكة والاشغالات، ورفع مستوى النظافة به وأصبح الشارع يشهد سيولة مرورية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.