اليوم السابع
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محافظ القاهرة يكرم اللواء خالد عبد العال وجيهان عبد المنعم

الأحد، 01 سبتمبر 2024 04:29 م
محافظ القاهرة يكرم اللواء خالد عبد العال وجيهان عبد المنعم محافظ القاهرة يكرم للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق
كتب سيد الخلفاوى

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أقام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل تكريم للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق، وم. جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السابقة.

شارك فى الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وعدد كبير من قيادات المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال الحفل أن أهم القواعد الى أرستها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى تواصل القيادة لانجاز المهام التى تسهم فى رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مشيدًا بجهود اللواء خالد عبد العال، وم. جيهان عبدالمنعم خلال فترة عملهم بالقاهرة، ومتمنيًا لهم التوفيق فى كل خطواتهم القادمة.

تكريم جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السابقة
تكريم جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السابقة

 

محافظ القاهرة يكرم للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق
محافظ القاهرة يكرم للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق

 







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