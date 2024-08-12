حملات مكثفة لرفع إشغالات المحال والمقاهى من الطريق العام بأحياء ومدن الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد نتائج حملات الإشغالات التي شنتها نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لرفع تعديات المحال التجارية والمقاهي والأكشاك والباعة الجائلين من الطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأظهرت الصور ما شنته المحافظة من حملات نطاق أحياء (الهرم، والعمرانية، والعجوزة)، ومراكز ومدن (منشأة القناطر، وأبو النمرس، وكرداسة، وأطفيح)، والتي أسفرت عن رفع حالات إشغال عديدة ومتنوعة من الشوارع الرئيسية.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملات الإشغالات بأبو النمرس



حملات الإشغالات بأطفيح



حملات الإشغالات بالعمرانية



حملات الإشغالات بحي العجوزة



حملات الإشغالات بحي الهرم