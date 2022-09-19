فوائد صحية لتناول الخضراوات الورقية

كتبت نهير عبد النبى

ينصح دائمًا بتناول الخضراوات وخصوصا الخضراوات الورقية حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع verywellfit فأن أبرز أنواع الخضروات الورقية هي"الجرجير، والسلق، والبنجر، والسبانخ، الكرنب الأخضر، واللفت، وأوراق الخس".

توفر الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن وفرة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية تعد الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة من بين أكثر الخضروات المغذية.

لكن تقريبًا أي نوع من الخضار يكون لونه أخضر داكن سيضيف قيمة إلى نظامك الغذائي توفر عائلة الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والألياف وحمض الفوليك وفيتامين ك والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

1: قد تساعد الخضراوات الورقية في منع مرض السكري، وربما يمنع أو يقلل من تصلب الشرايين عن طريق تقليل الكالسيوم في لويحات الشرايين.

2:تحمي العظام والعضلات والمفاصل من الهشاشة والكسور والضعف، حيث تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التي تعزز صحة العضلات.

3:أظهرت الدراسات أن زيادة تناولك للخضروات ذات الأوراق الخضراء قد يساعد في منع بعض الأمراض المزمنة وخصوصا أمراض القلب والأوعية الدموية.

4:تحتوى الخضراوات الورقية على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايته من التجاعيد والخطوط في البشرة.

5:تعتبر الخضراوات الورقية من أفضل أنواع الخضراوات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض.