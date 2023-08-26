هل تؤدى متلازمة تكيس المبايض إلى العقم؟

كتبت نهير عبد النبى

تقريبًا كل امرأة مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض، ولديها سؤال واحد يدور في ذهنها دائمًا: "هل يمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى العقم؟" وحسب ما ذكره موقع novaivffertility فالجواب هو نعم، يمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض الشديدة إلى العقم لأنها يمكن أن تؤثر على الإباضة.

وحسب ما ذكره الموقع novaivffertility فإن متلازمة تكيس المبايض ليست مرضًا في حد ذاتها ولكنها مجموعة من الأعراض التي تشير إلى تغير مستويات الهرمون، ويطلق عليه اسم متعدد الكيسات لأن المتلازمة تؤدي إلى ظهور أكياس صغيرة أو أكياس مملوءة بالسوائل على حافة المبيضين، إلى جانب أكياس المبيض، من الأعراض الأخرى لهذه المتلازمة وجود كميات كبيرة من الهرمونات الذكرية وعدم انتظام الدورة الشهرية.

كيف تسبب متلازمة تكيس المبايض العقم

تولد كل امرأة بعدد محدود من البويضات في مبيضها بعد البلوغ، تنضج إحدى هذه البويضات بشكل كامل كل شهر ويتم إطلاقها إذا تم تخصيب هذه البويضة بواسطة الحيوانات المنوية، يتم زرعها في الرحم وتتطور إلى طفل، هناك طريقتان تتداخل بهما متلازمة تكيس المبايض مع هذه العملية:

دورة التبويض المضطربة

أولا: أنه يعطل دورة الإباضة في حالة النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، عندما تبدأ البويضات الموجودة في مبيضها بالنضج، لا تنتج الغدة النخامية الهرمونات اللازمة لنمو البويضات ونتيجة لذلك، يبقى البيض غير ناضج ولا يتم إطلاقه، وتتحول الأكياس الجريبية التي تحتوي على هذه البويضات إلى أكياس حول الحافة الداخلية للمبيضين.

لكي تحمل المرأة، يجب أن يتم الجماع بعد إطلاق البويضة الناضجة. وهذا عادة ما يكون بعد أسبوعين من الدورة الشهرية. نظرًا لأن الجسم لا يطلق البويضات بانتظام، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من فترات غير منتظمة إلى حد كبير قد يفوتون حتى فترة من سنتين. العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ليس لديهن أكثر من 8 فترات في السنة وهذا يجعل من الصعب عليهم التخطيط للحمل.

ثانيًا: يمكن لمتلازمة تكيس المبايض أن تقصر المرحلة الأصفرية التي تلي الإباضة. هذه هي المرحلة التي تكثف فيها بطانة الرحم استعدادًا للحمل. وعادة ما يستمر لمدة 12-14 يوما. عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات البروجسترون، يتم تقصير هذه المرحلة الأصفرية. ونتيجة لذلك، لا تتطور البطانة بشكل صحيح. وهذا يجعل من الصعب جدًا زرع البويضة المخصبة في الرحم.

ونتيجة لذلك، قد تستمر الدورة الشهرية كالمعتاد وقد تتعرض المرأة للإجهاض قبل أن تدرك أنها حامل إلى جانب صعوبة الحمل على المرأة، تزيد متلازمة تكيس المبايض أيضًا من مخاطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالحمل.