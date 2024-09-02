اليوم السابع
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جهود مكثفة لإصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب بكفر الدوار

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:36 م
جهود مكثفة لإصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب بكفر الدوار مياه الشرب - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة عن بدء أعمال الإصلاح العاجلة لكسر مفاجئ في خط طرد مياه بقطر 600 مم بمدينة كفر الدوار مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب.

وأكدت شركة مياه الشرب أن فرق الصيانة تعمل بسرعة كبيرة لإتمام الإصلاحات وأنه  تم توفير بدائل مؤقتة للمياه لضمان تلبية احتياجات السكان خلال فترة الصيانة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالبحيرة أنه عند  تقديم الشكاوى أو الاستفسار يُرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125.

يذكر أن قرية زاوية غزال  التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة قد شهدت كسر بماسورة المياه بقطر 350 ملى

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية ،بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بقرية زاوية غزال .

كما وجهت محافظ البحيرة بتوفير سيارات مياه بديلة لخدمة القرى المتضررة لحين عودة المياة فى أسرع وقت.







كسر خط مياه كفر الدوار

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كفر الدوار




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