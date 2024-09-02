اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف الأربعاء.. التفاصيل

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:48 م
قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف الأربعاء.. التفاصيل قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة للمحابس على خط طرد "2" بمحطة مياه كفر ناصر وتركيب محابس هواء على الخط بمركز ببا، فقد تقرر قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مجالس قرى (هلية ، سدس ، صفط راشين ، قمبش)، فضلا عن ضعف المياه بمدينة ببا، وذلك اعتباراً من الساعة 6 مساء الأربعاء 4 سبتمبر الجاري وحتى الساعة 6 مساء الخميس 5 سبتمبر.

 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الصيانة والتركيب لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.







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