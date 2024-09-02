اليوم السابع
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السكة الحديد تشغل قطارات مختلطة بعربات نوم وعربات درجة ثانية مكيفة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:38 م
السكة الحديد تشغل قطارات مختلطة بعربات نوم وعربات درجة ثانية مكيفة قطارات النوم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد، خدمة جديدة من القطارات المختلطة عبارة عن عربات نوم وعربات درجة ثانية مكيفة جديدة روسى على خط الإسكندرية أسوان، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى من عربات الدرجة الثانية المكيفة الجديدة ودخولها الخدمة؛ وذلك ضمن صفقة ال 1350 التى تعاقدت عليها الهيئة.

وأوضحت تعليمات السكة الحديد أن القطارات التى سوف يتم تشغيلها تتكون من عربات نوم وعربات روسية درحة ثانية مكيفة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة اعتبارا من يوم الموافق 5 سبتمبر 2024.

ويتكون تركيب القطار من الجرار وعدد 2 عربة نوم وعدد 5 عربات درجة ثانية مكيفة روسى جديدة بالاضافة الى عربة بوفيه درجة ثانية مكيفة.







السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

قطارات النوم



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