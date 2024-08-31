اليوم السابع
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السكة الحديد: امتداد قيام قطار الصعيد لمحطة الإسكندرية منتصف الشهر المقبل

السبت، 31 أغسطس 2024 06:03 م
السكة الحديد: امتداد قيام قطار الصعيد لمحطة الإسكندرية منتصف الشهر المقبل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تعديل قيام إحدى قطارات الصعيد وامتداد قيامها من محطة الإسكندرية ضمن تعليمات الهيئة.
 
وتضمنت تعليمات هيئة السكة الحديد من خلال مستند حصل عليه موقع النهار التعليمات التالية:-
 
- قيام قطار 1902 من محطة الإسكندرية إلى أسوان بدلاً من القاهرة إعتباراً من يوم 15 سبتمبر 2024 يتم تعديل رقم قطار 930 مكيف الاسكندرية / القاهرة ليقوم من الإسكندرية برقم 1902 إلى أسوان يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 8:10 مساءا ليصل محطة القاهرة الساعة 12.20 صباحا.
 
- تعديل بعض الحلقات لتصبح"913-88-89-1902-989" بتركيب قوي 4 عربات اولي اسباني مطور عربة ثانية بوفية  6 عربات ثانية أسباني مطور ).
 
 

 







السكة الحديد

قطارات الصعيد

محطة الإسكندرية



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