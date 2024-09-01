السكة الحديد تعقد ندوات شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة

كتب سيد الخلفاوى

عقدت هيئة السكة الحديد ندوة توعوية، بمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، تحت رعاية المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة،وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها.

وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر و حمادة راضى – رئيس مركز ومدينة الواسطى، والشيخ – أيمن عبدالعال سلطان – مفتش إدارة أوقاف الواسطى، و أحمد الشيمى – وكيل وزارة التربية والتعليم ورانيا يحيى – من الرائدات الريفيات وعدد من الأهالي والمواطنين.

وقدم رئيس مجلس مدينة الواسطى الشكر لـ وزارة النقل علي التطور الملموس في السكة الحديد وعودة إنتظام مواعيد القطارات.

وتهدف الندوات على التأكيد بضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

ويتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب هذا السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى عقوبه ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.