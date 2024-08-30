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مواعيد عودة قطارات النوم للسكة الحديد على خط الإسكندرية - أسوان

الجمعة، 30 أغسطس 2024 01:07 ص
مواعيد عودة قطارات النوم للسكة الحديد على خط الإسكندرية - أسوان قطارات النوم
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تشغيل عدد من قطارات النوم على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان والعكس، وكذلك ضمن خطة السكة الحديد لزيادة عدد الرحلات اليومية لقطارات النوم على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري.

وتضمنت التعليمات تشغيل 4 قطارات نوم جديدة بمعدل رحلتين يوميا على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان والعكس، وتشغيل رحلتين على خط القاهرة - الإسكندرية وجاءت المواعيد على النحو التالى:
 

أولًا خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان والعكس: 

- تحرك قطار رقم 1088 نوم  خط الإسكندرية - أسوان من محطة الإسكندرية الساعة 7:20 مساء ليصل القاهرة الساعة 10:00 مساء ويتحرك لمحطة أسوان الساعة 12:00 ظهرًا يعمل أيام الأحد والخميس.

- تحرك قطار 1089 نوم خط أسوان - القاهرة - الإسكندرية من محطة أسوان 7:40 مساء يصل محطة القاهرة 8:30 صباحًا بصل الإسكندرية الساعة 10:20 صباحًا يعمل أيام الإثنين والجمعة.


ثانيًا خط القاهرة - الإسكندرية:

- تحرك قطار رقم 1082 نوم  خط الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:20 مساء ليصل القاهرة الساعة 10:00 مساء يعمل أيام السبت والثلاثاء.

- تحرك قطار 1083 نوم خط  القاهرة - الإسكندرية من محطة القاهرة 7:20  مساء بصل الإسكندرية الساعة 10:05 مساء صباحًا يعمل أيام الأحد والخميس.







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