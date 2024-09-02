أخبار مصر.. عدد سكان مصر بالداخل يصل لـ106 ملايين و750 ألف نسمة

أصدرت وزارة التعليم العالى، بيانا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2024، موضحة أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لـ طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024 على النحو التالي :-

2286 منفذا توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من أول سبتمبر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد 2024/2025، لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الإستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. التخطيط: توسيع شبكة المدارس اليابانية لـ1700 مدرسة وإنشاء 62 تكنولوجية وفنية تعد الشراكة بين مصر واليابان نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنمية رأس المال البشري.