إعلام عبرى: أكثر من نصف مليون إسرائيلى شاركوا فى تظاهرات تطالب بصفقة تبادل

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن منظمى الاحتجاجات وعائلات الأسرى الإسرائيليين قولهم إن "700 ألف شخص تظاهروا فى جميع أنحاء إسرائيل مساء الأحد، وأن عدد المشاركين فى المظاهرة الرئيسية فى كابلان بتل أبيب بلغ 550 ألف شخص".

وأغلق المحتجون الإسرائيليون طريقا رئيسا فى مدينة تل أبيب، ومدخل مدينة القدس، وشارعا مركزيا فى مدينة بئر السبع جنوبى إسرائيل، فيما تظاهر آخرون فى كرمئيل ورحوفوت.

JUST IN: 🇮🇱 Protests break out in Tel Aviv, Israel, calling for Prime Minister Benjamin Netanyahu to resign. pic.twitter.com/51M8HjO82z