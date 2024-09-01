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تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. 75% شرط التقدم لاختبارات القدرات

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:21 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. 75% شرط التقدم لاختبارات القدرات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد مكتب التنسيق على إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى غدا لطلاب الدبلومات الفنية 2024 للتقدم وحجز اختبارات القدرات، موضحا أنه يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقاً للتخصصات المطلوبة لكل نوع من اختبارات القدرات وبشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي.

وأوضح مكتب التنسيق سيتم  الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى و طبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول، كما يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصل علي المؤهل عام 2024( حداثة المؤهل).
               

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت أنه تيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2024 ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الاثنين الموافق 2/9/2024 حتي يوم الأحد الموافق 8/9/2024 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 7/9/2024 حتي يوم الاثنين الموافق 9/9/2024.







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