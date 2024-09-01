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تنسيق الدبلومات الفنية.. ترشيح الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بأسبقية المجموع الكلى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:26 م
تنسيق الدبلومات الفنية.. ترشيح الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بأسبقية المجموع الكلى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
محمد صبحى

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أكد مكتب التنسيق أن ترشيح طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين لاختبارات الكليات يكون من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى وطبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أنه يشترط للتقدم لاختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكترونى أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصل علي المؤهل عام 2024( حداثة المؤهل).

كما أكد مكتب التنسيق على إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى غدا لطلاب الدبلومات الفنية 2024 للتقدم وحجز اختبارات القدرات، موضحا أنه يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقاً للتخصصات المطلوبة لكل نوع من اختبارات القدرات وبشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي.

وأوضح مكتب التنسيق سيتم  الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى وطبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

             

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت أنه تيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2024 ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الاثنين الموافق 2/9/2024 حتي يوم الأحد الموافق 8/9/2024 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 7/9/2024 حتي يوم الاثنين الموافق 9/9/2024.







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