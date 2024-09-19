كيف تتجنب التأثيرات السلبية على الجسم من الرطوبة العالية؟

كتبت مروة هريدى

في حين أن الرطوبة العالية يمكن أن تجعل البيئة غير مريحة، إلا أنها لها أيضًا تأثيرات على الصحة، ويمكن أن تتسبب الرطوبة الزائدة في الهواء في تجعد الشعر وزيادة التعرق وتفاقم أعراض الربو، في حين أن انخفاض الرطوبة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد وتفاقم أعراض الحساسية، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أضرار ارتفاع مستويات الرطوبة:

- تتسبب مستويات الرطوبة العالية في الهواء في تجعد الشعر.

- يمكن أن تؤدي مستويات الرطوبة العالية أيضًا إلى زيادة التعرق، فعندما تكون الرطوبة عالية، يشعر الجسم بحرارة أعلى من درجة الحرارة الفعلية، مما يؤدي إلى زيادة التعرق، حيث تعيق الرطوبة الزائدة تبخر العرق، مما يترك الرطوبة على الجلد ويجعل الأفراد يشعرون بالدفء.

- تفاقم مشاكل التنفس، ويمكن أن تؤثر مستويات الرطوبة المنخفضة والعالية على أعراض الربو والحساسية، ومع انخفاض الرطوبة، تصبح الممرات الأنفية جافة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية ويسبب نزيف الأنف، مما قد يؤدي إلى التهابات الجيوب الأنفية إذا لم تتم مراقبتها.

- يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى تفاقم الربو عن طريق جعل التنفس أكثر صعوبة وتعزيز نمو جراثيم العفن ومسببات الربو الأخرى.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم، من التأثيرات المهمة الأخرى للرطوبة العالية خطر ارتفاع درجة الحرارة، في حين أن الرطوبة لا تزيد من درجة الحرارة الفعلية، إلا أنها تخدع الجسم ليشعر بارتفاع درجة حرارته، ويمكن أن يؤدي التعرق المفرط وعدم القدرة على التبريد إلى مشاكل صحية حرجة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، وتشمل الأعراض، الإرهاق والصداع والحمى والقشعريرة والارتباك، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تكون قاتلة.

نصائح مهمة للوقاية من مخاطر الرطوبة العالية:

ويمكن أن يساعد البقاء في داخل المنزل خلال الأيام شديدة الحرارة فى الوقاية من أى آثار جانبية، واسدال الستائر خاصة أوقات الذروة لتخفيف سخونة الجو.

استخدام أجهزة إزالة الرطوبة

مكيفات الهواء في إدارة المخاطر

يمكن أن يساعد اختيار التمارين الداخلية مثل اليوجا أو الجري على جهاز المشي أيضًا في منع ارتفاع درجة الحرارة

احرص على شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية

ارتداء الملابس الخفيفة والقطنية خاصة مع ارتفاع مستويات الرطوبة لتخفيف الشعور بالحرارة الشديدة

الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكرى وارتفاع ضغط الدم، يجب الحرص على شرب الكثير من السوائل وتجنب الخروج فى أوقات ذروة الحرارة، والالتزام بالأدوية الخاصة بهم.