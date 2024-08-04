من مشاكل التنفس لتهيج الجلد.. مخاطر الاستخدام المطول "للإير فراير"

كتبت إيناس البنا

أصبحت المقلاية الهوائية التي تعرف باسم الآير فراير، من العناصر الأساسية في العديد من المطابخ، حيث تشتهر بقدرتها على طهي الطعام بأقل قدر من الزيت مع الحفاظ على نتائج مقرمشة.

ومع ذلك، ظهرت مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الأجهزة الشعبية، وبخلاف المخاوف الشائعة مثل تكوين الأكريلاميد والطلاءات غير اللاصقة، هناك خطر أقل شيوعًا، وهو التعرض للأنتيمون، تستكشف هذه المقالة المخاطر المحتملة لاستخدام المقالي الهوائية، مع التركيز على الأنتيمون والمخاطر الصحية الأخرى، وتقدم نصائح حول كيفية استخدام هذه الأجهزة بأمان وفقا لموقع " ان دى في".

فهم كيفية عمل المقالي الهوائية

تستخدم المقالي الهوائية دوران الهواء السريع لطهي الطعام، مما يقلل الحاجة إلى الزيت، يتم تدوير الهواء الساخن حول الطعام، مما يؤدي إلى طهيه بسرعة وبشكل متساوٍى، في حين أن هذه الطريقة أكثر صحة من القلي التقليدي، إلا أنها يمكن أن تنتج مواد ضارة في ظل ظروف معينة.

فيما يلي بعض المخاطر الصحية المحتملة العديدة التي يواجهها المرء أثناء استخدام المقالي الهوائية لفترة طويلة من الزمن:

الأكريلاميد

يمكن أن تؤدي طرق الطهي ذات درجات الحرارة العالية، بما في ذلك القلي بالهواء، إلى تكوين مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة محتملة. تتكون مادة الأكريلاميد في الأطعمة النشوية، مثل البطاطس، عند طهيها في درجات حرارة عالية.

الطلاءات غير اللاصقة

يتم طلاء العديد من سلال القلايات الهوائية بمواد غير لاصقة مثل التيفلون، وعندما تسخن هذه الطلاءات أو تخدش، يمكن أن تطلق أبخرة سامة، بما في ذلك حمض البيرفلورو الأوكتانويك (PFOA)، المرتبط بالعديد من المشكلات الصحية.

التعرض للأنتيمون

يُستخدم الإثمد في عملية تصنيع بعض مكونات القلاية الهوائية وكمحفز في الأجزاء البلاستيكية، ويمكن أن ينطلق أثناء عملية التسخين، وقد ارتبط التعرض المزمن للإثمد بمشاكل الجهاز التنفسي وتهيج الجلد، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون له تأثيرات إشعاعية، مما قد يتسبب في ضرر محتمل للأطفال الصغار والأجنة.

الأنتيمون والمخاوف الإشعاعية

يمكن أن يصبح الإثمد، وهو معدن شبه معدني يستخدم في بعض عمليات التصنيع، خطرًا على الصحة عندما يتسرب إلى الطعام أو ينطلق على شكل أبخرة. يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد للإثمد إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك:

1. مشاكل الجهاز التنفسي

استنشاق الأنتيمون يمكن أن يؤدي إلى أمراض الرئة ومشاكل الجهاز التنفسي المزمنة.

2. تهيج الجلد

يمكن أن يؤدي الاتصال المباشر مع الإثمد إلى حدوث حالات جلدية مثل التهاب الجلد.

3. الضرر الإشعاعي

يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة، وخاصة عند النساء الحوامل، إلى مشاكل في نمو الأطفال الذين لم يولدوا بعد وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

نصائح الاستخدام الآمن

لتخفيف المخاطر المرتبطة باستخدام المقالي الهوائية، بما في ذلك التعرض للأنتيمون، اتبع إرشادات السلامة التالية:

1. اختر الأجهزة ذات الجودة

استثمر في شراء المقالي الهوائية من العلامات التجارية المشهورة التي تستخدم مواد أكثر أمانًا، ابحث عن الشهادات التي تشير إلى مستويات منخفضة من المواد الكيميائية الخطرة.

2. تجنب ارتفاع درجة الحرارة

لا تقم بطهي الأطعمة على درجات حرارة عالية للغاية، يمكن لدرجات الحرارة المنخفضة أن تقلل من تكوين المواد الكيميائية الضارة مثل الأكريلاميد وتمنع إطلاق الأبخرة السامة من الطلاءات غير اللاصقة.

3. التنظيف المنتظم

نظّف مقلاة الهواء بانتظام لمنع تراكم بقايا الطعام التي قد تتحلل وتفرز مواد ضارة، تأكد من أن جميع الأجزاء في حالة جيدة وخالية من الخدوش أو التلف.

4. التهوية

استخدم المقلاة الهوائية في منطقة جيدة التهوية لتشتيت أي أبخرة قد تنطلق أثناء الطهي.

5. الحد من الاستخدام

رغم أن المقالي الهوائية مريحة، يمكنك استخدامها كجزء من روتين الطهي المتنوع، إلا أنه يجب أن توازن بين الأطعمة المقلية بالهواء وتلك التي يتم تحضيرها باستخدام طرق أخرى، مثل الطهي بالبخار والسلق والخبز.