بلاش دفاية.. انخفاض الرطوبة والتهوية الزائدة تزيد إصابتك بالفيروسات التنفسية

كتبت أمل علام

يضيف بحث جديد من جامعة ستانفورد إلى الأدلة التي تشير إلى أن موسمية أمراض الجهاز التنفسي، مثل كورونا أو الأنفلونزا، يمكن ربطها بمستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة، فقد وجدت دراسة جديدة أن التهوية المبالغ فيها تقلل من وجود مركبات مطهرة طبيعية في القطرات الدقيقة المحمولة جوا، يمكن أن تضيف بعدا آخر لمناهج الصحة العامة تجاه الفيروسات الموسمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وكرد فعل على تهديد فيروس كورونا وغيره من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية المحمولة جواً، أوصى الخبراء بزيادة التهوية في المستشفيات ودور رعاية المسنين والمدارس والمباني العامة الأخرى.

ومع ذلك، يشير بحث جديد أجرته جامعة ستانفورد إلى أن التهوية الزائدة يمكن أن تقلل من الرطوبة النسبية بطريقة يمكن أن تتصدى لتدخلات الصحة العامة التي تستهدف الالتهابات الفيروسية المحمولة جواً، قد يساعد هذا العمل في تفسير سبب ميل عدد أكبر من الأشخاص، في العديد من مناطق العالم، إلى الإصابة بالفيروسات المحمولة جواً في الشتاء عندما تجفف أنظمة التدفئة الهواء الداخلي .

وقال ريتشارد زاري، أستاذ الكيمياء في كلية ستانفورد للعلوم الإنسانية والعلوم: "لقد أوصى الخبراء منذ فترة طويلة بالرطوبة النسبية في الأماكن المغلقة بنسبة 40% إلى 60%، حيث يشير هذا البحث إلى فائدة كبيرة، حيث إن الرطوبة في هذا النطاق تخلق بشكل طبيعي مركبات مضادة للفيروسات في قطرات الهواء الدقيقة".

زاري هو المؤلف الرئيسي لورقة بحثية حول هذا العمل، نُشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . وأضاف زاري: "قد يؤدي هذا إلى التحكم في الرطوبة النسبية الداخلية بطريقة يمكن أن تغير بشكل جذري كيفية مكافحة العدوى الفيروسية المحمولة جواً".

كشفت الأبحاث السابقة التي قادها زاري، أن بيروكسيد الهيدروجين، وهو مطهر شائع، يمكن أن يتشكل تلقائيًا في قطرات الماء الدقيقة، وقد اكتشف الباحثون أنه مع زيادة الرطوبة، يزداد أيضًا تركيز بيروكسيد الهيدروجين وغيره من العوامل المطهرة الموجودة بشكل طبيعي في الهواء، تشير هذه النتيجة الجديدة إلى أن التهوية التي تهدف إلى منع انتشار المرض - والتي تميل إلى تجفيف الهواء - يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتكشف عن آلية محتملة لزيادة عدد حالات الفيروسات المحمولة جواً خلال أشهر الشتاء عندما يتم استخدام التدفئة والتهوية بشكل أكبر، وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على الآثار المفيدة المحتملة لزيادة الرطوبة في تقليل انتشار الفيروسات المحمولة جواً.

المطهرات العائمة...

تنتشر أمراض الجهاز التنفسي عن طريق قطرات الماء الملوثة التي يتم زفيرها عندما يسعل شخص ما أو يعطس أو حتى يتحدث، لكن قطرات الماء الدقيقة قد تكون قادرة على قتل الفيروسات في قطرات الزفير، وذلك بفضل وفرة أنواع الأكسجين التفاعلية، مثل بيروكسيد الهيدروجين، على أسطحها.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، إنه لفهم هذه الإمكانية بشكل أفضل، قام الباحثون بدراسة قطرات الماء الدقيقة، التي يبلغ قطرها حوالي 11 ميكرون، في بيئة يتم التحكم في الرطوبة فيها، وباستخدام الرنين المغناطيسي النووي وطرق التحليل الأخرى، قاموا بقياس تركيز بيروكسيد الهيدروجين في درجات حرارة مختلفة، ومستويات الرطوبة، وأحجام القطرات، والأجواء الجوية.

وأظهرت النتائج أنه عند زيادة نسبة الرطوبة من 15% إلى 50%، زاد تركيز بيروكسيد الهيدروجين بمعامل 3.5. ومن 50% إلى 95%، لذلك، مع زيادة الرطوبة، يزداد أيضًا تركيز أنواع الأكسجين التفاعلية وقدرتها على التطهير.

وقال زاري: "عندما تكون الرطوبة النسبية منخفضة، يحدث أمران، الأول، أنك لا تشكل أنواع الأكسجين التفاعلية بقدر ما تفعله في الرطوبة النسبية المرتفعة"، "ثانيًا، تتبخر القطرة بسرعة أكبر بكثير، والفيروس راضٍ تمامًا بأن يكون في حالة جافة ويطفو، ويصبح خفيفًا جدًا، ولا يسقط على الأرض لفترة طويلة".

يعمل زاري بالفعل على إجراء المزيد من الدراسات لفهم كيفية قيام الأنواع التفاعلية، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، بتقليل انتشار الفيروسات في الهواء بشكل أفضل، ومع ذلك، تشير النتائج الحالية إلى أن الرطوبة يمكن أن تكون عاملاً مهمًا في السيطرة على انتشار الفيروسات المحمولة جواً، ومع ذلك، اعتبارًا من الآن، لا تؤخذ الرطوبة في الاعتبار في خطط أو توصيات مكافحة الأمراض .

التهوية أم عدم التهوية..

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتهوية المساحات الداخلية بما يكفي لتحمل خمسة "تغيرات هواء" في الساعة، هنا، يتم تعريف التغيير الكامل للهواء على أنه يتم دفع كل الهواء الموجود في مساحة معينة للخارج أو تدوير كمية مكافئة من الهواء، بعد دراسته الأخيرة، يحذر زاري من التركيز فقط على التهوية.

قال زاري: "أنا لست ضد التهوية، ولكن القيام بذلك 5 مرات في الساعة، عندما تكون الحرارة مرتفعة، يعني أنك تجفف الهواء وتخفض الرطوبة النسبية، حيث أن الرطوبة النسبية المنخفضة تجعل الفيروسات والقطرات أكثر قابلية للحياة، وتعيش لفترة أطول بكثير."

في فصل الشتاء، عند تشغيل الحرارة أو عندما يتم تهوية المساحة بشكل زائد، يقترح زاري استخدام جهاز ترطيب للحفاظ على مستويات رطوبة تتراوح بين 40% إلى 60% بالإضافة إلى تهوية المساحة.