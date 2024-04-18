فصل الربيع.. طرق بسيطة لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية

كتبت فاطمة خليل

موسم الربيع وشم النسيم، يصاحبه بعض المشاكل الصحية منها الحساسية، وقال الدكتور رضا ابراهيم، استشاري أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن حساسية الربيع من الأمراض الشائعة فى هذا الفصل ويمكن علاجها والوقاية منها بسهولة.

وأوضح أن أعراض حساسية الربيع تشمل: العطس، سيلان الأنف، الصفير، السعال، احتقان بالأنف، حكة فى العين، حكة في الفم أو الحلق، صعوبات في التنفس وضيق في الصدر.وأشار إلى أن حبوب اللقاح المنتشرة فى الهواء خلال فصل الربيع هى المسبب الرئيسي للحساسية، واستنشاق حبوب اللقاح يسبب لك التهاب الأنف التحسسي .

وأوضح أنه يجب على مريض الحساسية الموسمية تجنب الأشياء التى تزيد حدة الأعراض لديه مثل تجنب الخروج من المنزل فى الايام التى تنتشر فيها الأتربة بالهواء وكذلك إغلاق شبابيك المنزل.

وأكد على ضرورة الحفاظ على نظافتك الشخصية والاستحمام بعد الخروج في فصل الربيع، مضيفا أنه يجب استخدم غسول الأنف الملحي للمساعدة في إزالة المواد المسببة للحساسية من أنفك.

ونصح أيضا بتناول أدوية الحساسية التى يصفها لك طبيبك للمساعدة في تخفيف الأعراض، مضيفا أنه يجب تناول أدوية الحساسية قبل بدء أعراض العطس والسعال لديك كنوع من الوقاية للمرضى الذين يعانون من الحساسية باستمرار فى مثل هذه الأوقات كل عام.

وتابع قائلا إنه يجب غلق الشبابيك فى الأيام التى تزيد فيها أعراض الحساسية لديك، حتى لا تدخل الاتربة وحبوب اللقاح وتسبب مزيد من الأعراض المزعجة.

ونصح استشاري أمراض الصدر والحساسية أيضا بضرورة الإكثار من شرب المياه التى تساعد على ترطيب الجسم وتقلل إنتاج الهيستامين المسبب للحساسية وبالتالي تقل أعراض حساسية الربيع.

وأوضح الدكتور رضا إبراهيم أنه يمكن أيضا ارتداء الكمامة إذا اضطررت للخروج فى يوم تكثر به الاتربة فى الهواء للوقاية من تفاقم أعراض الحساسية لديك.