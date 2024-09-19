حصاد الوزارات.. التعليم تفتح باب التقدم للالتحاق بـ4 مدارس مصرية يابانية جديدة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة

إبراهيم نجم: دار الافتاء قدمت 100 ألف فتوى تتعلق بقضية الإلحاد فى 2023

تنسيق الكليات 2024.. الدرجات الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية

الصحة العالمية ترسل نداء للعالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية

وزارة العمل: توفير 4000 فرصة عمل بملتقى للتوظيف بالمنيا تحت مظلة "بداية جديدة"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: "الاعتماد والرقابة" تقود منظومة معايير الجودة وسلامة المرضى

وزير التعليم: نحرص على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة

وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردنى على تجديد ثقة ملك الأردن فيه

وزارة العمل: فرص عمل وتدريبات مجانية للشباب بقنا بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير الأوقاف ينيب أيمن أبو عمر لحضور احتفال محافظة البحيرة بالعيد القومى