اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردنى على تجديد ثقة ملك الأردن فيه

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:04 م
وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردنى على تجديد ثقة ملك الأردن فيه الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على ثقة  الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في سيادته وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد.

الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حاصل على وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتميز من الدرجة الثانية، للجهود المخلصة والعطاء المتميز في الإفتاء والعمل على إبراز صورة الإسلام المشرقة وقيمه الإنسانية النبيلة، ولعمله على ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع، كما كرَّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.







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