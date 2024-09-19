تنسيق الكليات 2024.. الدرجات الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية

كتب محمد صبحي

أعلن مكتب التنسيق، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية للقبول بالكليات.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية

ألسن كفر الشيخ 366.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 358.5

ألسن عين شمس 358.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

ألسن الفيوم 355

إعلام القاهرة 354.5

سياسة واقتصاد السويس 353

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5

سياسة واقتصاد بني سويف 349.5

إعلام عين شمس 349

ألسن المنيا 348.5

ألسن سوهاج 346.5

ألسن أسوان 346

إعلام المنوفية 345.5

ألسن الأقصر 345.5

إعلام بني سويف 343

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342

إعلام جنوب الوادي 341

آثار دمياط 336.5

حقوق بور سعيد 336

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336

آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5

آثار القاهرة 334

الاعاقة والتأهيل بني سويف 334

آثار عين شمس 333

آثار الفيوم 330

حقوق سوهاج 327.5

آثار أسوان 327

آثار و لغات مطروح 326

تربية بور سعيد 324.5

آثار الأقصر 324.5

حقوق جنوب الوادي 324

آثار جنوب الوادي 321.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 321

آثار سوهاج 320

تربية الزقازيق 320

تربية عين شمس 319.5

تربية الإسكندرية 318.5

تربية المنصورة 318

آداب القاهرة 317.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 316

تربية طنطا 313.5

تربية بنها 313.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309

آداب انتساب موجه القاهرة 309

تربية دمنهور 308.5

تجارة الإسكندرية 308

آداب عين شمس 308

تجارة القاهرة 307.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5

تربية كفر الشيخ 307

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5

تجارة جنوب الوادي 306.5

آداب الإسكندرية 306

حقوق أسوان 305

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5

آداب انتساب موجه عين شمس 304.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 304

آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5

تربية دمياط 302.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 302

تربية حلوان 302

تربية السويس 301

آداب حلوان 301

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301

تجارة عين شمس 301

تجارة دمياط 300.5

تربية المنيا 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 299

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299

تربية مدينة السادات 299

حقوق انتساب موجه أسوان 299

آداب انتساب موجه حلوان 299

تربية بنات عين شمس 298.5

تربية مطروح 298.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 298

تربية الفيوم 297.5

حقوق المنيا 297.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297

تجارة المنصورة 297

تجارة الزقازيق 297

آداب بنها 296.5

تربية سوهاج 295

تجارة انتساب موجه دمياط 294

تجارة انتساب موجه المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294

تجارة بنها 294

آداب انتساب موجه بنها 293.5

دار العلوم القاهرة 293.5

تربية أسوان 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

حقوق كفرالشيخ 293

تجارة انتساب موجه بنها 292.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292

تجارة دمنهور 292

تربية بني سويف 291

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5

تجارة سوهاج 290.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5

آداب بنات عين شمس 290.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290

تربية أسيوط 290

تجارة المنوفية بشبين الكوم 290

تجارة أسوان 289.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5

تربية الاقصر 289

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5

تربية العريش 288

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288

تربية جنوب الوادي 287.5

تربية الوادي الجديد 287

حقوق دمياط 287

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5

تجارة كفر الشيخ 286.5

تجارة طنطا 286.5

تجارة بور سعيد 286

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286

تجارة انتساب موجه أسوان 286

تجارة بني سويف 285.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

تجارة أسيوط 285.5

آداب و علوم إنسانية السويس 285.5

تجارة السويس 285

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285

آداب المنوفية بشبين الكوم 285

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284

تجارة انتساب موجه طنطا 284

آداب الفيوم 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5

تجارة انتساب موجه السويس 283.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5

حقوق الفيوم 283.5

تجارة العريش 283.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283

تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5

آداب المنصورة 282.5

تجارة مدينة السادات 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282

آداب دمياط 282

تجارة انتساب موجه أسيوط 282

تجارة انتساب موجه سوهاج 282

تجارة انتساب موجه العريش 281.5

آداب طنطا 281.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5

تربية (طفولة) عين شمس 281

سياحة وفنادق الإسكندرية 281

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5

آداب دمنهور 280.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5

آداب أسوان 280

آداب الزقازيق 280

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5

آداب انتساب موجه المنصورة 279

آداب انتساب موجه طنطا 279

فنون جميلة (فنون) المنيا 279

آداب بور سعيد 279

آداب انتساب موجه دمنهور 278.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5

حقوق القاهرة 277.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5

آداب انتساب موجه دمياط 277.5

آداب كفر الشيخ 277.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277

آداب انتساب موجه أسوان 277

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276

حقوق انتساب موجه القاهرة 276

تربية (طفولة) السويس 276

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 275

تربية (طفولة) الإسكندرية 275

آداب انتساب موجه العريش 275

آداب العريش 275

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5

تربية (طفولة) طنطا 274.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5

حقوق عين شمس 272.5

تربية نوعية القاهرة 271

حقوق انتساب موجه عين شمس 271

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 270

آداب انتساب موجه أسيوط 270

حقوق أسيوط 270

آداب انتساب موجه بني سويف 269.5

حقوق بني سويف 268.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 268

آداب انتساب موجه المنيا 267.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 266

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266

حقوق حلوان 265.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5

آداب بني سويف 265.5

حقوق انتساب موجه حلوان 265

تربية طفولة مبكرة دمنهور 265

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263

آداب انتساب موجه سوهاج 262.5

حقوق بنها 262

آداب أسيوط 261.5

حقوق انتساب موجه بنها 261

تربية نوعية عين شمس 260.5

دار العلوم الفيوم 260.5

تربية (طفولة) دمنهور 259.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5

آداب المنيا 257

حقوق المنوفية بشبين الكوم 256

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256

حقوق الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5

تربية نوعية الإسكندرية 254.5

آداب الوادي الجديد 254

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5

حقوق الزقازيق 253.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 252

حقوق المنصورة 251

حقوق طنطا 251

آداب جنوب الوادي 250.5

تربية رياضية بنين المنصورة 250

حقوق انتساب موجه طنطا 250

حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5

آداب سوهاج 249.5

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5

حقوق مدينة السادات 248.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248

تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5

دار العلوم المنيا 247

دار العلوم انتساب موجه أسوان 247

تربية نوعية طنطا 246

دار العلوم أسوان 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

تربية نوعية المنصورة 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق مطروح 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

تربية نوعية بنها 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5

تربية (طفولة) سوهاج 244.5

تربية نوعية الفيوم 243.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 243

تربية (طفولة) أسوان 242.5

تربية (طفولة) العريش 242.5

تربية رياضية بنين بنها 242.5

تربية نوعية الزقازيق 242.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242

تربية نوعية كفر الشيخ 242

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242

خدمة اجتماعية حلوان 242

تربية طفولة مبكرة بني سويف 242

تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5

تربية نوعية بور سعيد 236.5

تربية نوعية أسيوط 236

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5

تربية نوعية المنيا 235

أقتصاد منزلى حلوان 233.5

تربية نوعية أسوان 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5

تربية نوعية جنوب الوادي 232.5

تربية نوعية دمياط 232

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 231.5

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5

تربية نوعية مطروح 231.5

تربية رياضية بنات بنها 231.5

تربية نوعية سوهاج 230.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 230.5

خدمة اجتماعية الفيوم 230

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 230

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 230

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 230

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 230

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 230

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 230

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 230

العالي للغات 6 اكتوبر 230

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 230

العالي خدمه اجتماعيه بنها 230

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 230

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 230

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 230

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 230

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 229

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 229

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 228.5

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 228

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 227.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 227.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 226.5

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 226.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 226

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 226

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 226

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 225.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 225.5

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 225

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 225

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 224.5

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 224.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 224

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 224

تربية رياضية بنين حلوان 224

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 224

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 224

خدمة اجتماعية أسيوط 223.5

تربية رياضية بنين الإسكندرية 223

تربية رياضية بنات الإسكندرية 223

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 223

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 223

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 222.5

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 222

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 222

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 222

أقتصاد منزلى العريش 222

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 222

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 222

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 221.5

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 221.5

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 221.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 221.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 221.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 221

الفني لترميم الآثار بالاقصر 221

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 221

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 220.5

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 220.5

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 220

تربية رياضية بنات دمياط 220

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 220

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 220

خدمة اجتماعية أسوان 220

الفني التجارى بالروضه 219.5

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 219.5

العالي للغات بمصر جديده 219.5

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 219

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 219

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 219

تربية رياضية بنين طنطا 219

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 218.5

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 218.5

العالي ترميم الآثار بأبي قير 218.5

الفراعنة العالي إدارة أعمال 218

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 218

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 217.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 217.5

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 217.5

تربية رياضية بنات طنطا 217.5

تربية رياضية بنين الفيوم 217.5

الفني التجارى بالزقازيق 217.5

تربية رياضية بنين الزقازيق 217

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 217

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 217

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 217

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 217

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 217

نظم معلومات ادارية قطاميه 216.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 216.5

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 216.5

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 216

الفني التجارى باسوان 216

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 216

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 216

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 216

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 216

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 216

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 216

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 215.5

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 215.5

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 215.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 215

الفني التجارى بالمطريه 215

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215

الفني التجارى بشبرا 214.5

الفني التجارى بالمنصوره 214.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 214.5

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 214

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 214

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 214

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 214

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 214

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 214

الفني التجارى باسيوط 214

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 213.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 213.5

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 213.5

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 213

الفني التجارى ببنها 213

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 213

الفني للفنادق الاسكندريه 213

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 213

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 212.5

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 212.5

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 212.5

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 212

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 212

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 212

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 212

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 211.5

الفني التجارى ببور سعيد 211.5

الفني التجارى بالاسكندريه 211.5

الفني التجارى بالعريش 211

معهد المنيا العالى للغات 211

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 211

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 210.5

الفني التجارى بطنطا 210.5

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 210.5

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 210

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 210

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 210

الفني التجارى بدمنهور 210

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 209.5

تربية فنية المنيا 209.5

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 209.5

تربية رياضية بنين المنيا 209.5

تربية رياضية بنات المنيا 209

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 209

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 209

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 209

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 209

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 209

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 208.5

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 208.5

الفني للفنادق المطريه 208.5

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 208.5

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 208.5

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 208

الفني التجارى بالمحله الكبرى 208

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 208

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 207.5

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 207.5

الفني التجارى بقنا 207.5

الفني التجارى بدمياط 207.5

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 207.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 207

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 207

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 207

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 207

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 207

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 207

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 207

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 207

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 206.5

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 206.5

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 206

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 206

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 206

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 206

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 206

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 206

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 206

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العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205

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الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205

الفني للفنادق بور سعيد 205

الفني للفنادق قنا 205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205

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العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205

الفني التجارى بسوهاج 205

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205

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العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205

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ش.مطاعم فني سياحة قنا 205

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المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205

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المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205

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