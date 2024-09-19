الصحة العالمية ترسل نداء للعالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهت نداء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة رفيعة المستوى لمعالجة آفة مقاومة مضادات الميكروبات العالمية.

وتدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها قادة العالم إلى معالجة التحديات الصحية العالمية الحرجة، والاستثمار في الصحة العامة العالمية، في اجتماعات طوال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA79) ، المقرر عقدها في نيويورك من 20 إلى 30 سبتمبر 2024.

سيكون الاجتماع الرفيع المستوى الثاني بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في 26 سبتمبر 2024 الحدث الرسمي الرئيسي الذي يركز على الصحة خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى. وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة، مثل تلك الموضحة في النص النهائي لمسودة الإعلان السياسي للاجتماع، فإن مقاومة مضادات الميكروبات ستتسبب في المزيد من المعاناة العالمية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت المنظمة تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، مما يجعل الناس أكثر مرضًا ويزيد من انتشار العدوى التي يصعب علاجها، مما يؤدي إلى المرض والوفيات. وقد تم تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الإعلان من قبل مالطا وبربادوس. وقد عقد أول اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2016.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي سيلقي كلمة في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات: "إن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد قرنًا من التقدم الطبي وقد تعيدنا إلى عصر ما قبل المضادات الحيوية، حيث يمكن أن تصبح العدوى التي يمكن علاجها اليوم بمثابة حكم بالإعدام".



وأضاف: "هذا تهديد لجميع البلدان على جميع مستويات الدخل، ولهذا السبب هناك حاجة ملحة إلى استجابة عالمية قوية ومتسارعة ومنسقة جيدًا".

تعقد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في لحظة حاسمة حيث يواصل العالم التعافي من جائحة كورونا وتسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة، لا يزال التقدم نحو تحقيق الأهداف الصحية بعيدًا عن المسار الصحيح.



ويتفاقم بسبب الأزمات الإنسانية والاجتماعية والمناخية المستمرة. لا يزال ملايين الأشخاص يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة، مما يسلط الضوء على الصلة بين الصحة والتنمية المستدامة.

ستجمع قمة المستقبل، التي ستُعقد يومي 22 و23 سبتمبر، زعماء العالم لصياغة إجماع دولي جديد حول كيفية تقديم أداء أفضل في الوقت الحاضر، بما في ذلك ضمان توجيه عملية صنع القرار العالمية بالعلم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية المستقبل. ومن المتوقع أن يؤيد رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين خلال القمة ميثاق المستقبل، الذي سيتضمن ميثاقًا رقميًا عالميًا وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة. وتنعكس أولويات الصحة بشكل جيد في النتائج، بما في ذلك أهمية الوصول إلى الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

خلال الأسبوع، سيشارك مسؤولو منظمة الصحة العالمية في فعاليات رسمية وغير رسمية تركز على الصحة وتتراوح بين الصحة الرقمية، وصحة الأم والطفل والمراهقين، والأمراض المعدية وغير المعدية، والصحة العقلية، إلى العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، والاستعداد والاستجابة للأوبئة.

وقال الدكتور تيدروس: "إن الأنظمة الصحية القوية، والوصول العادل إلى الخدمات الصحية، والاستعداد القوي للأوبئة، كلها أمور حيوية من أجل عالم أكثر أمانا وصحة. ويجب علينا الاستفادة من قوة التقنيات الرقمية لسد الفجوات في الوصول إلى الخدمات الصحية وبناء أنظمة مرنة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المتعددة المتداخلة في عالمنا، من تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغير المناخ وعبء الأمراض غير المعدية".

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجولة الاستثمارية الأولى لمنظمة الصحة العالمية، وهي سلسلة من المشاركات والجهود الجارية لتأمين التمويل المستدام للعمل الأساسي لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2025-2028. سينقل الدكتور تيدروس وممثلو منظمة الصحة العالمية أهمية الاستثمار في الصحة العالمية وأهمية وجود منظمة صحية قوية وممولة بالكامل للعمل مع البلدان في تعزيز الصحة للجميع. في 23 سبتمبر.

سيعقد الدكتور تيدروس ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينو دردشة مباشرة تديرها سوزان لينش من بوليتيكو حول سبب أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية في وقت الصدمات المتزايدة الناجمة عن تفشي الأمراض مثل جدرى القرود mpox.

وسيتبع ذلك في وقت لاحق من اليوم استضافة البنك الأوروبي للاستثمار ومنظمة الصحة العالمية لطاولة مستديرة رفيعة المستوى في إطار منصة الاستثمار في التأثير الصحي الجديدة، والتي ستسلط الضوء على العمل على مستوى الدولة لتعزيز التطعيم والصحة المجتمعية. وسيتم بث كلا الاجتماعين عبر قنوات التواصل الاجتماعي لمنظمة الصحة العالمية والدكتور تيدروس.





تستضيف منظمة الصحة العالمية الاجتماع السنوي الثالث لرؤساء الدول والحكومات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، لتحفيز الالتزام على أعلى مستويات الحكومة، وتعزيز مشاركة الشركاء قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأمراض غير المعدية والصحة العقلية في عام 2025.

من 22 إلى 29 سبتمبر 2024، ستشارك منظمة الصحة العالمية في فعاليات وحلقات نقاش ومبادرات رئيسية خلال أسبوع المناخ في مدينة نيويورك. وستجمع الفعاليات قادة العالم والشركات وصناع السياسات والناشطين، وستنظر في حلول للتحديات المناخية العاجلة قبل القمم الدولية الحاسمة.

وسوف يضع خبراء منظمة الصحة العالمية على رأس أولوياتهم ضمان أن تحتل قضية الصحة في العمل المناخي مركز الصدارة في المناقشات العالمية. وسوف يؤكدون على أن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية فحسب، بل إنه يشكل أيضاً أزمة صحية ملحة تؤثر بشكل مباشر على ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم.

تساهم درجات الحرارة المرتفعة وسوء نوعية الهواء والنظم البيئية المضطربة فى انتشار الأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية.

خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستشارك منظمة الصحة العالمية في عدد من الفعاليات والمناقشات التي تركز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة، حتى مع استمرار الدول الأعضاء في مفاوضاتها بشأن اتفاقية أو صك أو اتفاق دولي جديد.