وزارة العمل: توفير 4000 فرصة عمل بملتقى للتوظيف بالمنيا تحت مظلة "بداية جديدة"

كتبت آية دعبس

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فى ملتقى توظيف الشباب لعام 2024، ومعرض المنتجات الحرفية والتراثية "أيادي مصر" بمحافظة المنيا لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفرصا للتدريب المجاني في كافة المجالات التى تصلح لفتح مشروعات صغيرة، وشارك فى الملتقى عدد (30) شركة ومصنع من القطاع الخاص، وفر 4000 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل بتلك المنشآت، افتتح فعاليات الملتقى اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بحضور لفيف من قيادات المحافظة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، ان تلك المشاركة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الوزارء مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية أنه جرى تفقد جميع أقسام الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة، والتشديد على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل، كما سيتم متابعة الوظائف للتأكد من اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور، كما حرص محافظ المنيا على التحدث مع الشباب المتواجد داخل الملتقى وطالبهم بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، وتنمية مهاراتهم عليها، كما جرى تفقد معرض أيادى مصر ومعرض المنتجات الحرفية والتراثية بمشاركة مؤسسة راعى مصر والمجلس القومى للمرأة.