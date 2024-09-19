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المدارس تعلن قوائم الطلاب وتوزيعهم على الفصول استعدادا للعام الدراسى الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:00 ص
المدارس تعلن قوائم الطلاب وتوزيعهم على الفصول استعدادا للعام الدراسى الجديد عودة المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدارس قوائم وأسماء الطلاب بالفصول استعدادًا للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث انتهت المدارس من توزيع الطلاب على الفصول الدراسية والفترات الصباحية والمسائية للحضور بالعام الدراسى الجديد، مؤكدة التزام المدارس بتوزيع الطلاب وفق الكثافات المحددة بحيث لا يزيد عدد الفصول الدراسية عن 50 طالبا حتى يتمكن للمعلم من الشرح وتحقيق الاستفادة العلمية لطلابه داخل الفصول.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







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