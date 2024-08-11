بداية العام الدراسي 2025.. إجازة نصف العام 25 يناير 2025

كتب محمود طه حسين

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، موضحة أنه سوف يبدأ 21 سبتمبر 2024، للمدارس الرسمية والخاصة و8 سبتمبر لمدارس الدولية، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



