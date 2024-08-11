اليوم السابع
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بداية العام الدراسي 2025.. إجازة نصف العام 25 يناير 2025

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:51 ص
بداية العام الدراسي 2025.. إجازة نصف العام 25 يناير 2025 طلاب -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، موضحة أنه سوف يبدأ 21 سبتمبر 2024، للمدارس الرسمية والخاصة و8 سبتمبر لمدارس الدولية، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.


 







بداية العام الدراسي

بداية العام الدراسي 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بدء العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة 2025

بداية العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد



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