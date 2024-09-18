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المدارس تحدد مجموعة محظورات قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:55 ص
المدارس تحدد مجموعة محظورات قبل بداية العام الدراسى الجديد الطابور المدرسي - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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استعدادا للعام الدراسي الجديد وضعت المدارس مجموعة من الضوابط والمحظورات على الطلاب ضرورة تجنبها لتحقيق الانضباط الكامل خلال اليوم الدراسى، حيث حذرت الطلاب من دخول المدرسة بدون الزى المدرسى أو بناطيل مقطعة أو قصات شعر مخالفة أو استخدام المحمول نهائيا داخل المدرسة مع ضرورة حضور الطلبة والطالبات الطابور المدرسى، ولن يسمح للطلبة بالدخول عقب انتهاء الطابور، كما أنه يمنع انصراف أى طالب أو طالبة أثناء اليوم الدراسى، كما نبهت المدارس على الطلاب بالالتزام بالمواعيد المقررة وعدم إثارة اى مشكلات أو الشغب والتعدى على بعضهم أو افتعال مشكلات مع المعلمين، مشددة على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على أى مخالفات تحدث أثناء الدراسة.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







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