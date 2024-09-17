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وزير التربية والتعليم: مواجهة سناتر الدروس الخصوصية تتم بتطوير المدرسة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 06:25 م
وزير التربية والتعليم: مواجهة سناتر الدروس الخصوصية تتم بتطوير المدرسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الاهتمام بتحقيق تطوير فعلى وحقيقى داخل المدارس والفصول، وذلك لضمان تحقيق الجودة التعليمية فى الحصص الدراسية بما يؤثر بالإيجاب على الطلاب فى التحصيل المعرفى.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف، أن مواجهة سناتر الدروس الخصوصية يتم من خلال تطوير المدرسة ، واستعادة الطلاب للمدارس، وتفعيل الغياب والحضور، وجعل الحضور إجباريا.

ومن المقرر أن يكون الحضور بـ العام الدراسي الجديد اجبارى لجميع الطلاب، مشددة على أهمية تحقيق الانضباط بالدراسة واى طالب يتخطى نسبة الغياب المقررة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مضيفة أن المدارس سوف تطبق الغياب الإلكترونى منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.







وزير التربية والتعليم

محمد عبد اللطيف

كثافة الفصول

تطوير المدارس

اليوم السابع بلس




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