الإفراط فى شرب القهوة يسبب سلس البول وأمراض أخرى.. اعرفها

كتب – حسام الشقويرى

شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا على المدى الطويل قد يؤدى إلى نوبة قلبية، كما يسبب تناولك اليومى بعض الضرر أيضًا وفقا لما نشره موقع health.

1 - يمكن أن يسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي حيث يؤدي تناول الكافيين بكميات كبيرة إلى إصابتك بالإسهال وارتجاع المرىء.

2 - يمكن أن يؤثر الكافيين أيضًا على ضغط الدم.. يحفز الكافيين الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من أن هذه الارتفاعات في ضغط الدم مؤقتة، وليس لها تأثير كبير على الأفراد الأصحاء، إلا أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يحدوا من تناول الكافيين.

3 - يمكن أن يؤدى تناول الكافيين إلى سلس البول.. بالإضافة إلى زيادة عدد مرات التبرز، فإن تناول الكافيين يمكن أن يجعلك تتبول أكثر. وذلك لأن الكافيين يعمل كمدر للبول. و ربطت إحدى الدراسات بين الرغبة المستمرة في التبول بسبب كثرة تناول القهوة وسلس البول لدى النساء.

4 - يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.. زيادة الطاقة التي يوفرها الكافيين مؤقتة، لذا بمجرد زوال هذا التأثير تميل إلى الشعور بالإرهاق.

5 - تشنجات العضلات.. حيث أثبتت الدراسات أن الافراط فى تناول الكافيين يعمل على تشنجات العضلات.

6 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب تلف ومشاكل صحية فى الكلى.

7 - يسبب الإفراط فى تناول القهوة الجفاف الشديد وفقدان بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

8 - على الرغم أن شرب القهوة يساعد على التركيز إلا أن الإفراط فى تناولها يزيد من الأرق والصداع.

9- الإكثار فى تناول القهوة يسبب القرح والتهابات القولون.

10 - فى بعض الأحيان تعمل على إصابة الشخص بالهلوسة وذلك بسبب زيادة نسبة الكافيين فيها وارتفاع مستويات الأدرينالين.