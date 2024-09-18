ضرورة تأخير تناول كوب القهوة الأول بالتزامن مع هذه الأدوية

كتب – حسام الشقويرى

تشير الدراسات إلى أن القهوة قد تحفز معدتك، مما يؤدي إلى تغيير الوقت الذي يستغرقه الطعام للوصول إلى جهازك الهضمي، و كوب القهوة الصباحي الخاص بك قد يتفاعل أيضًا مع الأدوية التي قد تتناولها، ويغير سرعة امتصاص تلك الأدوية في مجرى الدم أيضًا، وهذا يعني أن شرب القهوة في نفس الوقت الذي تتناول فيه أدويتك قد يؤثر على مدى فعاليتها بالنسبة لك، وفقا لما نشره موقع healthshots

أدوية الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فإن الغدة الدرقية -وهي غدة على شكل فراشة في مقدمة رقبتك- لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية. وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوزن وجفاف الجلد وآلام المفاصل وتساقط الشعر وعدم انتظام الدورة الشهرية .

وتظهر الدراسات أن شرب القهوة في نفس الوقت الذي تتناول فيه دواء الغدة الدرقية يمكن أن يقلل من كمية الدواء التي يمتصها جسمك، مما يجعل الدواء أقل فعالية بالنسبة لك.

أدوية البرد أو الحساسية



يستخدم ملايين الأشخاص الأدوية لعلاج نزلات البرد أو الحساسية، وغالبًا ما تحتوي هذه الأدوية على منبهات للجهاز العصبي المركزي مثل السودوإيفيدرين.

والقهوة أيضًا منبهة، لذا فإن شرب القهوة مع أدوية الحساسية قد يزيد من الأعراض مثل الأرق وعدم القدرة على النوم.

أدوية مرض السكري

إذا قمت بخلط القهوة مع السكر أو الحليب، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والتأثير على مدى فعالية دواء السكري الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن الكافيين قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالسكري ، ووفقاً لدراسة نشرتها الجمعية الأمريكية للسكري، فإن شرب أي شيء يحتوي على الكافيين، مثل القهوة، قد يرفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم.

دواء ألزهايمر

مرض ألزهايمر يصيب في الغالب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، اضطراب في الدماغ يؤدي إلى فقدان الوظيفة الإدراكية، مما يجعل من الصعب التفكير أو التذكر أو القيام بالمهام اليومية. يعيش ملايين الأمريكيين مع مرض الزهايمر ويتناولون أدوية لعلاج هذه الحالة.

وتتأثر أدوية الزهايمر بالكافيين، حيث يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تقوية حاجز الدم في الدماغ، ويمكن أن يقلل من كمية الدواء التي تصل إلى الدماغ. تعمل أدوية الزهايمر على حماية الناقل العصبي الأستيل كولين، وقد ثبت أن شرب كميات كبيرة من القهوة يضعف هذا التأثير الوقائي.

دواء الربو

الربو مرض مزمن يصيب الرئتين، مما يؤدي إلى التهاب مجاري الهواء وتهيجها. ويؤدي هذا إلى صعوبة التنفس والسعال والصفير والشعور بضيق في الصدر، ويعاني الملايين من البالغين والأطفال، من الربو ويتناولون الأدوية لعلاجه.

وقد يؤدي شرب القهوة، أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، إلى زيادة خطر الإصابة بهذه الآثار الجانبية.

أدوية هشاشة العظام

يعاني الملايين من الناس من هشاشة العظام وهي أكثر شيوعًا بين النساء، وخاصة النساء اللاتي مررن بالفعل بانقطاع الطمث، ولا ينبغي تناولها في نفس الوقت مع القهوة لأنها تقلل من فعالية الدواء، ويُنصح بتناول هذه الأدوية قبل تناول أي طعام أو شراب، وشرب الماء فقط مع الحبوب، سيسمح هذا لجسمك بالاستفادة القصوى من الجرعة الكاملة للدواء. عند شرب القهوة مع هذه الأنواع من الأدوية، يمكن تقليل فعاليتها بأكثر من النصف.

مضادات الاكتئاب

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتناول واحد من كل 10مراهقين وبالغين أدوية مضادة للاكتئاب يوميًا. وهي الأدوية الأكثر وصفًا للبالغين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وقد زاد استخدامها بشكل كبير على مدار العقود القليلة الماضية. يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب ، وهو اضطراب مزاجي يؤثر على شعورك ووظيفتك.

ويمكن أن تؤثر القهوة على كيفية استخدام جسمك للأدوية المضادة للاكتئاب. يمكن استقلاب بعض الأدوية، بشكل مختلف إذا كنت تشرب القهوة في نفس الوقت، وخاصة كميات كبيرة من القهوة. يمكن للقهوة أن تقلل من كمية الدواء التي يمتصها جسمك.