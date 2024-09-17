هل تشعر بالجوع طوال الوقت؟ اعرف الأسباب وإزاي تعالجها

كتبت مروة هريدى

قد يكون الشعور بالجوع المستمر مزعجًا، خاصة بعد تناول الطعام، على الرغم من أن الجوع هو رد فعل طبيعي للجسم، ولكن إذا كان الشعور بالجوع مستمر، فقد تكون هناك أسباب أخرى إلى جانب الحاجة إلى تناول الطعام، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 6 أسباب وراء الشعور بالجوع المستمر.

عدم الحصول على ما يكفي من البروتين



لكي تشعر بالشبع، فأنت بحاجة إلى تناول البروتين، وقد يؤدي نقص البروتين في نظامك الغذائي إلى شعور جسمك بعدم الشبع بعد الوجبات، مما يجعلك تشعر بالجوع بشكل متكرر، والأطعمة الغنية بالبروتين، مثل الدجاج والبيض والفاصوليا واللبن الرائب، حيث تهضم ببطء وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وقد تشعر وكأنك تبحث دائمًا عن الطعام إذا تخطيت هذه الأطعمة.

الافتقار إلى الألياف في نظامك الغذائي



الألياف ضرورية لتنظيم الجوع، وتعد الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات أمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي تتحلل ببطء في المعدة، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة وتأخير ظهور الجوع، ويتسبب النظام الغذائي منخفض الألياف في قيام جسمك بتحلل الطعام بشكل أسرع، مما يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت.

تناول الطعام بسرعة



قد تتشوش إشارات الجوع التي يرسلها جسمك بسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة، ويستغرق دماغك حوالي عشرين دقيقة لتسجيل الشبع، وغالبًا ما يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى تفويت الإشارة، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ونوبات الجوع اللاحقة، ويمنح تناول الطعام ببطء جسمك مزيدًا من الوقت لمعرفة ما إذا كان قد تناول ما يكفي ويمكن أن يتجنب الجوع المفرط.

قد تكون مصابًا بالجفاف



في كثير من الأحيان، يتم الخلط بين شعور العطش والجوع، فعندما تصاب بالجفاف، قد يتلقى دماغك إشارات مشابهة لإشارات الجوع، مما يدفعك إلى تناول الطعام في حين يجب أن تشرب الماء، إن الحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم إشارات الجوع طوال اليوم يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

قلة النوم



يمكن أن تتعطل هرمونات الجوع، وخاصة هرموني الجريلين واللبتين، بسبب الحرمان من النوم، ويشير هرمون اللبتين إلى الشبع، في حين يزيد هرمون الجريلين من الشهية، وينتج جسمك المزيد من هرمون الجريلين وكميات أقل من هرمون اللبتين عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، مما يجعلك تشعر بالجوع حتى بعد تناول ما يكفي من الطعام، ويعمل النوم المناسب على موازنة هذه الهرمونات، مما يقلل بدوره من الشهية غير الضرورية.

أنت مشتت أثناء تناول الطعام



قد لا تدرك كمية الطعام التي تتناولها إذا كنت تأكل أثناء مشاهدة التلفاز أو تصفح هاتفك، إن تناول الطعام أثناء تشتت الانتباه يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الطعام أو عدم الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع لاحقًا، ويمكنك الشعور بالرضا ومنع الجوع المزمن من خلال ممارسة اليقظة عند تناول الطعام، والانتباه إلى ما تأكله، والاستمتاع بكل قضمة.