هل تعاني من فقدان الشهية؟.. إليك 8 أسباب لعدم الشعور بالجوع

الغذاء هو الوقود الأساسي الذي يحافظ على أجسامنا مستمرة ومع ذلك ، فإن الطريقة التي يتفاعل بها جسم الإنسان المعقد مع الطعام ليست هي نفسها دائمًا، هناك أوقات لا نشعر فيها بالجوع الكافي بالطريقة التي نشعر بها عادة، لكن عليك توخي الحذر إذا استمر فقدان الشهية لبعض الوقت، قد تكون هناك أسباب مختلفة مثل الكثير من التوتر أو بعض الألم المزمن أو نوع من المرض الذي يحتاج إلى اهتمامك وعلاجك لأنه في النهاية ، إذا لم تأكل بشكل صحيح ، فسوف يجعلك ذلك ضعيفًا. وبالتالي ، يمكن أن يؤذيك على المدى الطويل، وإليك الأسباب المحتملة وراء فقدان الشهية، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
الأسباب المحتملة وراء انخفاض الشهية:
1. القلقعندما يكون لديك قلق ، فإن استجابتك للقتال أو الهروب تظهر في الصورة وتتسبب في إفراز الجهاز العصبي المركزي لبعض هرمونات التوتر، تؤثر هرمونات التوتر غير المرغوب فيها عليك بعدة طرق بما في ذلك إبطاء عملية الهضم والجوع والشهية.
2. الاكتئاب
قد يكون الاكتئاب هو السبب وراء انخفاض شهيتك، تحفز حالة الصحة العقلية هذه عقلك على إطلاق المزيد من عامل إطلاق الكورتيكوتروبين (CRF) ، وهو هرمون يجعلك بدوره أقل جوعًا.
3. الإجهاديؤدي الإجهاد أيضًا إلى تقليل الشهية في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب أعراضًا جسدية ، مثل الغثيان وعسر الهضم ، والتي تتداخل مع شهيتك أو رغبتك في تناول الطعام.
4. المرض
يعلم الجميع أن الرغبة في تناول الطعام تختفي تمامًا عندما لا يكون الجسم على ما يرام عندما تكون مريضًا ، يندفع جهازك المناعي إلى حالة تأهب قصوى، إنه يطلق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات يمكن أن تجعلك متعبًا ولا تشعر بالرغبة في تناول أي شيء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة