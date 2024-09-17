الصحة الحيوانية: فحص 16 ألف رأس ماشية مجانًا فى 9 محافظات

كتبت أسماء نصار

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لـ مركز البحوث الزراعية قوافل بيطرية وارشادية بمحافظات " الجيزة والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والفيوم ودمياط وسوهاج والوادى الجديد" في ضوء التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية فى مصر .

أطلق المعهد ومعامله الفرعية القوافل المجانية في 9 محافظات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وكليات الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم حيث تم تقديم الفحص المجاني للمربين فى أكثر من 17 قرية ل 16 ألف رأس من الابقار والجاموس والاغنام والماعز بالاضافة إلي فحص طيور التربية المنزلية.

أوضحت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أن المعهد يساهم بالقوافل البيطرية الإرشادية المجانية لزيادة الوعى لدى المربين وتعريفهم بأهم أعراض الامراض الوبائية مثل مرض أنفلوانزا الطيور والبروسيلا والسعار وطرق الوقاية المختلفة كما تساهم القوافل بزيادة الوعي ايضا باهمية التحصينات ودورها كأحد وسائل التصدي للامراض المختلفة التى قد تؤثر على الانتاج .

وأضافت عيد أنه ايضا من أهم أولويات معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله الفرعية هو المساهمة والمشاركة الفعالة ضمن جهود مؤسسات الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.