معهد الصحة الحيوانية يشارك في القوافل البيطرية ودعم صغار المربين بالقرى

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية اجتماعا بحضور وكيل المعامل الفرعية ورؤساء المعامل الفرعية وبعض الباحثين بالمعهد والمعامل الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 38 معملا فرعيا باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة خطة ونشاط المعهد الميداني خلال الفترة القادمة في ضوء جهود وزارة الزراعة لخدمة صغار المزارعين والمربين.



وخلال الاجتماع أكدت سماح عيد على الدور الهام للمعامل الفرعية وباحثيها للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و توفير غذاء صحي امن ، ونشر التوعية بين المربين وربات البيوت والاطباء البيطريين العاملين في المجال الحقلي .

وقالت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إن المعامل الفرعية وباحثيها هم ركائز التوعية والإرشاد وأن الباحثين يجب أن يكونوا بين المربيين في القرى بجانب المعامل وان الايام القادمة ستشهد تواجد القوافل البيطرية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالقرى وسط المربيين خاصة صغار المربيين لنصل بخدمات المعامل الفرعية الى المربين للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والحفاظ على الثروة الحيوانية كركيزة للاقتصاد الزراعي والحفاظ على صحة المواطنين في اطار منظومة الصحة الواحدة.