بحوث الصحة الحيوانية ينظم ندوة للتوعية بالتعامل السليم الآمن مع الكلاب

كتبت ـ أسماء نصار

عقد معهد بحوث الصحة الحيوانية ندوة إرشادية بمعمل الشرقية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالشرقية "قسم الإرشاد بإدارة الحسينية البيطرية " في الوحدة المحلية بقرية سماكين الغرب بمركز الحسينية تحت عنوان (التوعية بمرض السعار وتفعيل القانون 29 لسنة 2023 والخاص بتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة)، وفي إطار المبادرة الرئاسية مصر خالية من مرض السعار 2030.

وتم التعرف بالمرض وطرق نقله وأعراضه علي الحيوان والإنسان وطرق الوقاية منه، وتم أيضا التوعية بالتعامل السليم الآمن مع الكلاب سواء المملوكة للأفراد أو الضالة وأهمية الترخيص وتحصين الكلاب المملوكة للأفراد والتقاط الهامة للتعامل مع الكلاب المقررة بالقانون 29 لسنة 2030.

كما تم عقد ندوة إرشادية بمعمل الشرقية بعنوان "استخدام محفزات النمو في تغذية حيوانات التسمين بين الفوائد والمخاطر " فى حضور أساتذة وباحثى المعمل ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، حيث كانت محاور الندوة عن آلية عمل محفزات النمو المختلفة ومحفزات النمو الهرمونية وايضا محفزات النمو الطبيعية وقام بإلقاء المحاضرات من المعمل عدد من باحثين المعمل.

وبالتعاون مع مركز الإرشاد في مديرية الزراعة عقد معمل أسيوط ندوة إرشادية بعنوان "جدوى وطرق تربية الأرانب والحمام وتأثير التغيرات المناخية على إنتاجها وكيفية الوقاية والعلاج".

وقام بإلقاء المحاضرات عدد من باحثي المعمل وبحضور سيدات ورائدات ريفيات من قرى مركز ديروط بأسيوط ومهندسين زراعين من مركز الإرشاد بمدرية الزراعة بأسيوط.

وتم تنظيم زيارة ميدانية إرشادية لمزرعة إنتاج اللبان وأخذ عينات من العمال والتنكات وعمل التحاليل الكاملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيه بالمزرعة.

وعقد باحثو معمل ببنى سويف ندوة بالاشتراك مع مصنع الإيطالية للأعلاف بقاعة الياسمين بنادي الشرطة بعنوان "تكنولوجيا صناعة أعلاف الدواجن".

ونظم باحثو معمل طنطا ندوة إرشادية بعنوان الإسهال فى العجول حديثة الولادة والطرق الصحيحة للعلاج والإرشادات الصحية لتفادى المشكلة ومناقشة الآثار الصحية والاقتصادية وذلك بالاشتراك مع مديرية الزراعة بالغربية.

وتم عقد ورشة عمل لمدة يومين بمعمل سوهاج بالاشتراك مع نقابة الأطباء البيطريين بحضور عدد من الأطباء بعنوان "طفيليات الدم وأثرها على صحة الحيوان وكيفية تشخيصها وعلاجها وطرق مقاومتها والتفريق بينها"، حيث تم استكمال الجزء العملي في اليوم الثاني في مقر العمل، وتم عمل فرد للشرائح الدم وعمل أفلام وطريقة تثبيتها وصبغها بأنواع الصبغات المختلفة وطرق فحصها تحت الميكروسكوب.

وقام باحثو معمل الشرقية بعقد ندوة ارشادية بالشرقية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالشرقية (قسم الإرشاد بإدارة الحسينية البيطرية) بالجمعية الزراعية بقرية سماكين الغرب بمركز الحسينية تحت عنوان (تأثير درجات الحرارة المرتفعة علي الإنتاج الحيواني والداجني واهم النصائح والارشادات للتخفيف من أثرها).

وكانت محاور الندوة عن تأثير ارتفاع درجة الحرارة علي صحة وإنتاجية الحيوانات الحلابة والمنتجة للحوم وتربية الدواجن وكيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتقليل التأثيرات السلبية لها علي الإنتاج الحيواني والداجني.